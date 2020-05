La partenza di Vettel dalla Ferrari è la tessera del domino che ha iniziato a ridisegnare la composizione dei vari team di Formula 1 per la prossima stagione.

In attesa di conoscere ciò che il 4 volte campione del mondo deciderà di fare nel 2021, giovedì la scuderia Ferrari ha fatto sapere che sarà lo spagnolo Carlos Sainz Jr. a prenderne il posto, almeno fino alla stagione 2022.





.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020



Toro Rosso, Renault e poi McLaren: questo il percorso di Sainz in F1, dove nella passata stagione si è messo in mostra con una serie di prestazioni che ne hanno esaltato competitività e maturità, tanto da far di nuovo riprendere a brillare, anche se ancora pallidamente, la stella della scuderia inglese, da tempo piuttosto in ombra.

Leclerc prima guida e Sainz a supporto? Probabilmente sono queste le intenzioni di Maranello, ma è improbabile pensare che il 25enne pilota spagnolo non tenti di sfruttare le possibilità che una vettura, teoricamente competitiva, potrebbero concedergli. Pertanto, non mancheranno le sorprese.

Ma la McLaren non è rimasta a guardare. A sostituire Sainz, a partire dal 2021, vedremo Daniel Ricciardo che in questa stagione è sotto contratto con la Renault e scalpita per avere una macchina che possa dargli le stesse possibilità della Red Bull dove, quando non è stato danneggiato dal suo stesso compagno di squadra, ha dimostrato di saper vincere.

Ed il posto vacante in Renault? A breve sapremo chi andrà a riempirlo, ma non c'è fretta... in fondo, la stagione 2020 non è neppure iniziata e già conosciamo la composizione dei team per il prossimo anno.

Un altro dei tanti paradossi causati dalla pandemia.