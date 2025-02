Il grande spettacolo del Wrestling sta per tornare a Bagnolo Cremasco!! Domenica 9 febbraio il Magika Disco Club ospiterà la Bestya Rumble, un imperdibile evento targato Bestya Wrestling che vedrà la presenza di alcuni dei migliori atleti italiani e internazionali. Lo show, realizzato in collaborazione con la promotion polacca PTW (Prime Time Wrestling), promette del sano divertimento adatto a tutta la famiglia e

tante sorprese!

Special Guest dell’evento il solo e unico Santino Marella, ex stella WWE e attuale DOA in TNA Wrestling, al suo ritorno in Italia dopo l’esperienza nel 2024 a Bestya Slam II. Tra i match già annunciati uno scontro tra Conte McStevenson, autodefinito emblema della classe, e Spartan, gladiatore moderno concentrato nel portare gloria e onore al suo paese e alla sua gente.

Ci sarà poi un match valevole per i titoli di coppia PWT che vedrà da un lato i campioni in carica Bjorn e Rust (L’Orda), dall’altra gli sfidanti Zoom e Spencer (Double Speed), e un “particolare” 4 Way Pic Mag Match tra Jesse Jones, Riot, Flowey e Mark Reed. Sarà in palio anche il titolo Bestya

quando il campione in carica Nico Inverardi affronterà il colosso polacco Puncher.

Main event della serata l’attesissima Bestya Rumble: 30 atleti provenienti da tutta Italia e dalla Polonia si affronteranno sullo stesso ring con in palio una shot al titolo Bestya. Chi sarà l’ultimo a rimanere in piedi e a vincere la Rissa Reale? Ma non è tutto, perchè a fare da Special Ring Announcer dell’evento ci penserà Stefano Benzi, vera e propria istituzione del giornalismo a tema Wrestling in Italia!

Per informazioni sull’acquisto dei biglietti potete scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure chiamare 3534641222.