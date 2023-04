Max Verstappen, grazie alla sua 22esima pole in carriera conquistata questa mattina nelle qualifiche per il Gran Premio d'Australia 2023 con il tempo di 1:16.732, ha eguagliato il primato di Fernando Alonso.

Sulla griglia di partenza, domenica, ad affiancarlo sarà la Mercedes di George Russell, oggi secondo in Q3 con un ritardo di 2 decimi, mentre l'altra Red Bull di Perez partirà in ultima posizione per un fuori pista in Q1, a causa di un problema ai freni che lo aveva condizionato anche in FP3.

Terzo miglior tempo in qualifica è stato quello dell'altro pilota Mercedes, Lewis Hamilton con un ritardo di 372 millesimi dal primo, risultando così leggermente più veloce di Fernando Alonso (Aston Martin), quarto con un ritardo di 407 millesimi.

La prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz, la troviamo al quinto posto, a mezzo secondo da Verstappen. Leclerc è solo settimo, perché per paura della pioggia non ha scaldato a sufficienza le gomme. Avrebbe potuto far meglio? Sì, in base all'ottimo tempo fatto registrare nel terzo settore al termine del giro di quailfica. Tra i due ferraristi, l'altra Aston Martin di Lance Stroll.

Ben la Williams di Alex Albon, oggi ottava, davanti alla Alpine di Pierre Gasly e alla Haas di Nico Hulkenberg.

Domenica la gara inizierà allo ore 07:00.