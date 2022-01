Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto.

L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l'ASL di Salerno ha disposto: l'isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati. L'ASL di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali. Preso atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno, l'U.S. Salernitana 1919 ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana – Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio.

La SSC Napoli comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatti con persone positive al COVID-19. (1 gennaio)

In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli, di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo. (4 gennaio)

Al termine dell'elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. (4 gennaio)

La lista dei comunicati con le positività nelle squadre di Serie A, potrebbe continuare... solo la Lazio, finora, non ha rilevato giocatori positivi ai test per il coronavirus. Questo l'elenco aggiornato che comprende anche gli appartenenti al gruppo squadra:

Atalanta, 2 positivi nel gruppo squadra.

Bologna, 4 giocatori positivi.

Cagliari, 1 giocatore positivo.

Empoli, 3 giocatori positivi nel gruppo squadra.

Fiorentina, 2 giocatori positivi.

Genoa, 3 giocatori positivi.

Inter, 3 giocatori positivi.

Juventus, 4 giocatori positivi.

Milan, 2 giocatori positivi.

Napoli, 5 giocatori positivi, più Spalletti.

Roma, 3 giocatori positivi.

Salernitana, 9 giocatori positivi.

Sampdoria, 2 giocatori positivi.

Sassuolo, 4 giocatori positivi.

Spezia, 4 giocatori positivi.

Torino, 7 tesserati positivi.

Udinese, 7 giocatori positivi.

Venezia, 2 tesserati positivi.

Verona, 8 giocatori positivi.



Per quanto riguarda la Salernitana, negli ultimi minuti è intervenuta l'Azienda Sanitaria Locale a disporre non solo l'isolamento domiciliare per i tesserati risultati positivi, ma anche la quarantena obbligatoria per tutti i loro contatti stretti. Pertanto, tutto il gruppo squadra è in quarantena e, di conseguenza, impossibilitato a disputare la prossima gara di campionato contro il Venezia, in programma giovedì 6 gennaio.

Ma sarà solo quel match ad essere rinviato? Torino, Udinese e Verona potranno e vorranno scendere in campo per Befana?

Per ora nessuna dichiarazione da Lega e Figc, ma non è detto che mercoledì non giungano novità.