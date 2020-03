“LuneDiMario” è la rubrica che Mario Incudine lancia sui social condividendo hashtag #iorestoacasa.

Anche lui, come tanti altri artisti, in questi giorni di fermo forzato, vuole dare il suo contributo artistico con l’obiettivo di far trascorre serenamente alla gente, chiusa in casa con la speranza che tutto passi presto, alcuni minuti dei queste giornate interminabili.

Sono tre gli appuntamenti programmati dall’artista siciliano, tre lunedì. Le lune che dovranno ancora passare per arrivare alla sconfitta del coronavirus e le “lune” di Mario Incudine che sono la musica, il teatro e la poesie. Si racconterà la luna fonte di ispirazione eterna per l’arte. “LuneDiMario” porterà nelle case della gente, attraverso l’uso dello smartphone, del tablet o del computer, un momento culturale a tema.

Domani sera sarà la volta del “LuneDiMusica” dedicato alla musica italiana. Per l’occasione l’artista canterà live brani di cantanti nazionali che hanno dato lustro alla musica di casa nostra.

Il 23 marzo sarà “LuneDiTeatro” e vedrà Mario Incudine recitare alcune delle tante sue interpretazioni che lo hanno visto protagonista su vari palchi di tutta Italia ed infine il 30 marzo sarà la volta del “LuneDiPoesia” dedicato ai poeti siciliani e internazionali.

Saranno tre momenti culturali, della durata di circa trenta minuti ciascuno, che Mario Incudine vuole regalare a tutti coloro che si collegheranno con la sua pagina facebook e istagram a partire dalle ore 20:00 di ogni data.

Il 19 marzo, per la festa del papà, l’artista regalerà un altro momento musicale proponendo la sua musica e le sue canzoni con un concerto live.





