In Italia abbiamo la fortuna di avere tanti giovani talentuosi, che rappresentano il futuro e che dobbiamo incoraggiare a non andare via, permettendogli di realizzare i loro sogni e assicurando un lavoro che valorizzi le loro attitudini.

Non molto tempo fa ho avuto modo di conoscere un giovane ragazzo che a soli 29 anni ha già un curriculum di tutto rispetto. Fabio pugliese in arte Fabio Class è nato in Svizzera, nella città di Wetzkon (ZH) è cresciuto a Venosa in Basilicata, città di Orazio: famoso poeta latino.

Si è diplomato come perito industriale capotecnico all’ I.T.I.S. di Melfi con pieni voti e da dieci anni si occupa di impianti elettrici all’interno dell’azienda STELLANTIS, ex FCA, che gli ha permesso di acquisire una grande esperienza nel settore elettrico.

Fabio però, come tutti i giovani, ama la tecnologia e non solo per mero svago, ma ha voluto approfondire facendo dei corsi per l’uso di Office, Autocad e Macintosh. L’ottima capacità comunicativa e la conoscenza dell’uso della tecnologia gli hanno consentito di applicarsi anche nel mondo dei social, senza però, abbandonare il proprio lavoro, diventando testimonial di due aziende: una che si occupa di cosmetici naturali e l’altra della cura della barba e dei capelli diventando ragazzo immagine e promuovendo prodotti all’interno delle piattaforme social.

La sua popolarità non ha dato solo lustro alla sua città, ma lo ha fatto diventare organizzatore di eventi mettendolo in contatto pure con personaggi famosi come lo stilista Alviero Martini, il quale è stato ospite a Venosa proprio grazie a lui.

L’arrivo del famoso stilista ha messo in risalto la città di Venosa e questo dimostra l’attaccamento di questo giovane talento verso la sua gente. Lo stilista e il suo staff hanno avuto modo di visitare le location più suggestive di Venosa che si è dimostrata per loro una bella scoperta e che in futuro potrebbero essere meta di scelte da parte di Alviero Martini e rappresentare un’importante vetrina per la città.

Fabio Class Pugliese per le sue qualità, si è guadagnato la fiducia e la stima del maestro Alviero Martini, oggi gestisce una delle sue pagine ed è commerce su Instagram.