Punta Secca, 10 agosto 2024 – Un trionfo di sapori autentici e salute alla terza edizione di "Calici sotto le Stelle", l'evento enogastronomico che ha illuminato la splendida cornice di Punta Secca. Protagonista indiscusso della serata è stato il pane nutraceutico della linea Informa, che ha conquistato i palati di residenti e turisti con le sue innovative varietà.

L'evento, dedicato alla celebrazione delle eccellenze culinarie e vinicole del territorio, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, attratto dall’unione perfetta tra tradizione e innovazione che caratterizza la produzione di Informa. Il pane, prodotto con grani antichi e farine ricche di proprietà nutraceutiche, è stato accolto con entusiasmo, confermandosi una vera e propria rivoluzione nel panorama gastronomico locale.

Tra le varietà proposte, il Semoletto, realizzato con semola di grano duro al 100%, e il Carrubetto, un pane unico preparato con farina di carrubbo, hanno stupito per i loro sapori intensi e benefici per la salute. Molto apprezzato anche il Panino d’Avena e Semi di Chia, che ha saputo unire gusto e nutrizione, rispondendo alle esigenze di chi cerca prodotti genuini e salutari. Non è mancato il Pane Nero, arricchito con carbone vegetale, che ha affascinato per le sue proprietà digestive e antiossidanti.

La linea Informa è il risultato della collaborazione tra Interhub e Bonforno, due eccellenze nel settore, che insieme hanno creato un prodotto capace di coniugare bontà e salute. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto non solo degustare, ma anche conoscere da vicino il processo di lavorazione che rende il pane Informa così speciale: un connubio di scienza, tradizione e innovazione che ha reso possibile la nascita di un alimento tanto buono quanto benefico.

Il successo di Informa a "Calici sotto le Stelle 2024" conferma una crescente attenzione verso i prodotti nutraceutici, capaci di offrire non solo un'esperienza gastronomica di alto livello, ma anche un contributo significativo al benessere quotidiano. La partecipazione entusiasta all’evento è un segnale chiaro: il pubblico è sempre più alla ricerca di alimenti che sappiano unire gusto e salute, e Informa risponde perfettamente a questa esigenza.

Informa ha dimostrato di essere non solo un prodotto di eccellenza, ma anche un simbolo di una nuova cultura alimentare, dove la qualità e l’attenzione alla salute sono al centro di ogni scelta. Una storia di successo che, da Punta Secca, si prepara a conquistare i cuori e le tavole di un pubblico sempre più vasto.