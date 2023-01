Il ritorno del rapper milanese

Sette tracce tra rap e trap che attingono dalle esperienze di vita e sognano un futuro migliore. “Numero 10” arriva dopo un silenzio durato 11 anni. Tanto è passato dal primo album del rapper milanese (“Puro piacere personale”) che con questo ritorno ha definito la propria cifra stilistica e punta a riprendere un percorso, con la musica, lasciato in sospeso troppo a lungo. Il rap resta la chiave di linguaggio scelta per raccontare ogni cosa.

I brani nascono da ricordi personali, beat ricevuti, desideri e disagi, concedendosi il lusso di spaziare e sperimentare attingendo dalle sonorità di tutto il mondo.

«Sono tornato ad incidere un nuovo brano dopo più di 10 anni dall'ultima volta, quasi per caso e in quel preciso momento ho capito che non potevo più tralasciare la mia passione. Ho sentito il bisogno di condividere il mio mondo attraverso la musica e ho racchiuso tutto in un singolo progetto. Così nasce NUMERO 10» Cris Tyler

Cris Tyler, all'anagrafe Cristian Talarico (Milano, 1989), inizia ad affacciarsi alla musica rap nel 2006 inizialmente usando il nome Cristal. Insieme ad un amico nel 2007 pubblica una demo, “Made in Cesano” e successivamente, nel 2010, un album intitolato “Puro piacere personale”. Dopo una pausa lunga undici anni, verso la fine del 2021, esce il suo primo singolo da solista, “Super”. Nel 2022 pubblica altre due canzoni inedite - “Occhi di zaffiro” e “Balla con me” - con l'etichetta HRD Studio Records e inoltre collabora ai brani "Senorita" di BeOut e "Enjoy Remix" di Maha D. Alla fine del 2022 con l'etichetta Advice Music pubblica il brano "In alto mare" (feat. Kay C), primo estratto dal suo nuovo album "Numero 10" pubblicato il 13 gennaio 2023.





Etichetta: Advice Music

Instagram: https://www.instagram.com/cris.tyler_/

Facebook: https://www.facebook.com/cristylermusic

YouTube: https://www.youtube.com/@cris-tyler

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@cris.tyler





