Sylvester Stallone ha pubblicato il documentario 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic.

30 minuti con il "making of" contenenti immagini dietro le quinte e scene inedite e mai viste prima d'ora di Rocky, un personaggio che è diventato un simbolo del mondo del cinema e non solo.

È la stessa voce narrante di Silvester Stallone a farci da guida...