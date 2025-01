Un evento da non perdere per chi lavora nel settore alberghiero o in quelli della ristorazione e del catering, si svolgerà a Caorle (VE) dal 26 al 29 gennaio.

La Fiera dell'Alto Adriatico, questo è il nome della manifestazione, vedrà la partecipazione di circa 140 espositori in rappresentanza di oltre 350 marchi che rappresentano il meglio della produzione e dei servizi nel settore Ho.Re.Ca.