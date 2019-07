Tutti i volti della Turchia firmata King Holidays

Tour organizzati, fly&drive, crociere in caicco, soggiorni mare e city break ad Istanbul: nel cuore della stagione estiva King Holidays traccia un bilancio sull’andamento della destinazione Turchia, oggetto di rilancio con un catalogo monografico pubblicato lo scorso mese di aprile, dopo alcune stagioni di assenza dalla programmazione.

“Siamo soddisfatti delle vendite, che stanno riportando la destinazione ai livelli di un tempo – ha dichiarato Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – la Turchia offre uno straordinario patrimonio culturale e naturalistico, arricchito da efficienti collegamenti con l’Italia e ottimi servizi per i turisti. L’importante è saperla valorizzare nel suo complesso, attraverso una programmazione eclettica che sia in grado di coglierne le molteplici peculiarità. In estate i best sellers sono i soggiorni mare, seguiti dai tour e dalle crociere in caicco, ma proponiamo anche long weekend di nuova concezione come “Easy Cappadocia”, che, in 5 giorni, abbina Istanbul, con ingresso alla cisterna bizantina offerto da King Holidays, e la Cappadocia, perfetto come idea di viaggio in tutte le stagioni”.



LA TURCHIA DI KING HOLIDAYS IN FLY&DRIVE

Una delle proposte più gradite dai frequent travellers che apprezzano il valore aggiunto offerto da un contatto diretto e autentico con la cultura locale è il self drive: nella nuova edizione del monografico Turchia, King Holidays ne propone 2. Il primo è “Terra di Dervisci e Fate”, un bellissimo itinerario che combina un soggiorno di 3 giorni a Istanbul con un fly&drive di 5 giorni da Ankara a Izmir con tappe in Cappadocia, a Konya e alle cascate pietrificate di Pamukkale. Chi ha qualche giorno in più a disposizione può optare per “Alla Scoperta della Turchia” che aggiunge al programma precedente tappe a Pergamo, Troia e Canakkale.



I TOUR CLASSICI

Grande ritorno dei tour di gruppo, tutti disponibili con partenze settimanali garantite minimo 2: capofila della programmazione è “Turchia Meravigliosa”, di 10 giorni, che offre un itinerario completo, con trattamento di pensione completa, pernottamenti in hotel 4 stelle, visite guidate e trasferimenti in auto, minivan o pullman in funzione del numero di partecipanti. In alternativa, si può optare per “Dal Bosforo all’Egeo”, di 8 giorni, ideale per chi ha intenzione di conoscere la Turchia nei suoi aspetti più caratteristici e tradizionali, “Cappadocia e Istanbul”, di 7 giorni, e il già citato “Easy Cappadocia” di 5 giorni.



CITY BREAK AD ISTANBUL

Non mancano le proposte per la sola Istanbul, come il pacchetto “Easy Istanbul”, mini viaggio di quattro giorni che combina tempo libero per shopping e relax con approfondite visite guidate, dedicate alla scoperta del ricchissimo patrimonio culturale della città: la Moschea Blu con i suoi splendidi minareti, la chiesa bizantina di Santa Sofia e il lussuoso Palazzo di Topkapi, solo per fare alcuni esempi. Compreso nel pacchetto anche l’ingresso alla cisterna bizantina sotterranea, offerto in regalo da King Holidays ai suoi clienti.



CROCIERE IN CAICCO E OFFERTE MARE

Immancabile anche una ricca collezione di proposte dedicate agli amanti del mare, pensate soprattutto in ottica estiva. Si parte con le crociere in caicco, soluzione sempre più richiesta, che permette di scoprire luoghi da sogno, ma che richiede anche un certo spirito di adattamento. Si viaggia a bordo delle tipiche imbarcazioni in legno, chiamate “gulet”, che mettono a disposizione da un minimo di 6 ad un massimo di 8 cabine doppie, con possibilità di partire da Bodrum ogni venerdì, sabato e domenica da 549 euro a persona, oppure da Antalya, sempre il venerdì, il sabato e la domenica, da 464 euro a persona. Chi preferisce il comfort dei resort può optare per un’ampia selezione di hotel in all inclusive/ultra all inclusive, in grado di incontrare tutte le esigenze della clientela.