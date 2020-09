Ha iniziato il nuovo anno scolastico solo da un paio di giorni la Marymount, una nota scuola privata cattolica di Roma, ed ha già registrato il primo caso di studente contagiato dal coronavirus.

Quello delle scuole private, che rispetto a quelle pubbliche hanno iniziato le lezioni in anticipo, è un test per capire quanto potrà accadere in Italia tra meno di dieci giorni.

Nel caso della Marymount, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra insegnanti e compagni di classe dello studente contagiato che adesso dovranno far lezione facendo ricorso alla didattica a distanza.