Indubbiamente la protesta del mondo agricolo è giusta e condivisibile. Anzi io credo che non esista futuro senza l’agricoltura e comprendo le ragioni di coloro che vi lavorano. Tra l’altro conosco la campagna e conosco benissimo tutte le dinamiche esistenti.

La rivendicazione più diffusa è quella relativa al prezzo del gasolio: la crisi energetica ha aumentato i costi per le aziende, mentre in molti Paesi europei si parla di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi ‒ compresi quelli relativi al carburante agricolo.

Non vorrei però mettere il dito in una piaga che è comunque presente non solo nella Piana di Battipaglia e Pontecagnano, ma anche in tante zone d’Italia dove esistono e sono esistiti smaltimenti dolosi e colposi.

Sottolineo nuovamente come… giustissima la protesta del mondo agricolo e dei vari indotti, giusta anche l’azione dei sindacati e delle varie associazioni, ma purtroppo devo tirare le orecchie a molti.

Devo tirare le orecchie agli agricoltori piccoli e grandi della piana di Pontecagnano e Battipaglia, alle varie associazioni ambientaliste, ai sindacati degli agricoltori e ai grandi proprietari terrieri che in zona producono eccellenze agricole.

Siamo nel polmone della Campania e producono la famosa rucola IGP, la quarta gamma e prodotti caseari di grande qualità.

Mi chiedo e mi chiederò sempre come hanno potuto permettere ad una politica scellerata locale di farsi costruire sulla testa un Aeroporto?

Quindi si vuole togliere incentivo al carburante per non inquinare e i "furbi" agricoltori della zona, i produttori di eccellenze distribuiti sotto all’aeroporto entro il raggio di 15 km, vorrebbero raccontare che non conoscono le conseguenze dell'aeroporto sopra alle loro teste?

I più grandi produttori agricoli della zona hanno fabbriche e terreni in zona e alcuni anche "produzioni biologiche".

Alla fine un aeroporto , che serve ad una società di Napoli e alla politica per farsi bella specialmente prima delle elezioni e che vorrebbe portare turismo a speculatori albergatori cilentani già inflazionati in estate e della costiera , dovrà macinare l’agricoltura fiorente del posto.

Conosco perfettamente quanti milioni di euro vale l’agricoltura qui in zona con le varie aziende agricole. Sono tutte sicure che entro 4-5 anni potranno ancora produrre rucola IGP-QUARTA GAMMA e prodotti caseari se vengono effettuati controlli mirati sui prodotti ?

La ricaduta dei vari inquinanti prodotti sia direttamente dagli aerei che …. viaggiano a kerosene e di quello indotto non potrà assolutamente non ricadere sui terreni agricoli entro il raggio di 15 km. E' scritto nel master Plane che ovviamente nessuno ha letto.

Mi meraviglia dei politici del luogo , certamente incompetenti in materia e non titolati ad esprimere alcun parere scientifico in quanto non in possesso dei titoli per farlo !

Questa situazione sarà estremamente pericolosa doppiamente per gli abitanti del luogo che non solo respireranno ma mangeranno anche i prodotti .

Auspico a brevissima una recrudescenza di ogni controllo degli alimenti prodotti in zona da più enti al momento del primo volo aereo.

Gli inquinanti presenti nelle particelle pm e tra questi i metalli pesanti non scherzano .

Che assurdo richiedere, per produrre la quarta gamma, tante attenzioni e poi produrre sotto un aeroporto.

Questo vale per ogni azienda e terreno produttivo che lavora in zone con smaltimenti dolosi e colposi.

Ritornando alla protesta degli agricoltori… giusta e da condividere… nel caso di Pontecagnano , Bellizzi e Battipaglia… qualcosa non mi è molto chiara.

Per cambiare davvero il mondo e le cattive abitudini politiche di alcuni, spesso bisogna abbracciare motivi comuni e comprendere che a volte si perdono di vista alcune cose.

Come ho spesso raccontato non esiste un ambientalismo a senso unico e neppure chi inquina di più o di meno, esistono delle cause che devono essere comuni e comprese.

L’agricoltura è sempre stata un bene, noi viviamo in questa terra e viviamo con i suoi frutti , comprendo che il capitalismo, le grandi ditte i grossi ricchi se ne fregano delle piccole esigenze del popolo, ma in fondo ecco….la massa….i trattori ….il popolo , qui esiste la vera politica quella che può cambiare davvero il mondo .

La tirata di orecchie? Chi mi conosce e conosce il mattone che ho messo nella scienza mondiale non potrà girarsi dall’altra parte. Il segnale è forte e chiaro ma è giunto anche al Governo .

Forse nel caso dell’aeroporto di Pontecagnano si è riusciti a spostare molto in là la data dell’inizio dei lavori e come credo esisteranno altri stop e limitazioni a brevissimo.

Certamente sarebbe stata auspicabile una protesta con i trattori anche quando “ qualche scellerato politico “ vi voleva costruire un aeroporto sulla testa .

Firenze sta battagliando da 10 anni, la gente di Capodichino e Napoli sono esasperate.

Pontecagnano sembra un esercito… di troppi sordi !

Svegliatevi. E un invito a leggere e comprendere la scienza non le... chiacchiere. Tutto a questo mondo si può fermare e cambiare... basta essere coerenti e abbracciare davvero i problemi senza demandarli ad altri.

Spesso siamo abituati a mettere le "pezze" dopo avere combinato guai e a Pontecagnano si sta cercando di compierlo.







