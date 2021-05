A molti sono note le vicende della cittadina di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Una cittadina a mio giudizio con identità ambigua e che non è in grado di ascoltare la Scienza.

Pontecagnano la città che vorrebbe essere turistica e ha un litorale da vergogna mondiale, che non riesce da mesi a riparare un semplice ponte interrotto e che consente baraccopoli indecenti.

Pontecagnano la città che vorrebbe ospitare a braccia aperte un aeroporto e, dichiarandosi ambientalista, crede di poter gioire del fatto che sotto il futuro aeroporto coltiverebbe rucola Igp e quarta gamma.

Pontecagnano che si mobilita per due sacchetti di spazzatura e un eco-distretto e biomassa per… salvaguardare l’agricoltura che poi vuole distruggere con un aeroporto su una superficie maggiore di 60 campi di calcio.

Una città che parla di salvaguardia dell’ambiente e della salute ed è completamente sorda rispetto alla Scienza.

La politica in mano ad azzeccagarbugli che non sanno nulla di scienza, che credono "come fantocci" di poter parlare di scienza e addirittura di porsi contro la scienza e fare gli scienziati... essendo magari ragionieri.

Pontecagnano degli imprenditori turistici che desiderano l’aeroporto per un impossibile e improbabile turismo locale e poi insorgono per un impianto per il trattamento rifiuti "che inquinerebbe" a loro dire la scandalosa e inguardabile litoranea.

Pontecagnano dallo squallidissimo ambientalismo a senso unico con Legambiente e altre associazioni pseudo ambientaliste che tristemente confondono inquinanti e inquinamento. Dovrebbero studiare un poco e non lasciare queste associazioni in mano ad improvvisati e ridicoli personaggi pronti a presentarsi ad ogni elezione sperando... in non so che cosa.

Sembra che solo un gruppo di giovani ragazzi "politici" emergenti comunisti abbia davvero centrato la grande contraddizione di questo paese... Bravi.

Pontecagnano che si fa bella di essere a favore dell’ambiente, che racconta di difendere salute e territorio e invece sta minacciando seriamente la salute futura dei suoi abitanti per sempre.

Purtroppo mentre nel mondo i nostri studi sugli inquinanti e sugli effetti sulla popolazione stanno avendo sempre più credito mondiale e citazioni importanti scientifiche soprattutto in USA, Pontecagnano fa finta di ignorare, di non sapere, sorride quasi al disastro futuro che potrebbe creare... lo nasconde, lo cela fa finta di giocare a nascondino con la morte.

Purtroppo malediranno, le generazioni future, le scelte scellerate di incompetenti in materia, ritrovandosi in meno che un decennio nella stessa situazione dell’ex Ilva e della Terra dei fuochi... o forse peggio .

Dovrebbero gli amministratori comprendere che esistono i presupposti per un danno doloso su ambiente e salute dei cittadini.

Dovrebbero studiare e documentarsi su cosa combina anche il trasporto aereo, comprendere di cosa si parla, capire cosa sono i Pm e cosa contengono.

Comprendere gli effetti e capire cosa è un inquinamento diretto e indotto.

Comprendere cosa significhi caricare un territorio di diverse criticità, comprendere che è venuto il momento di ragionare davvero green. Ragionare green non significa camminare con gli asini, ma significa ponderare e razionalizzare, significa riproporre l'economia e non costruire opere inutili e dannose.

Il Covid sembra non abbia ancora insegnano nulla a tanti, eppure è anch'esso un esempio di quanto abbiamo sbagliato nel rapporto natura ambiente.

Ma queste cose le capiranno mai i vari ragionieri... pizzaioli... idraulici... commercianti... ecc. ecc. improvvisatisi scienziati e politici?

Purtroppo, ed è scienza, i nostri studi pilota si sono rivelati esatti ed in linea con tutte le nuove evidenze scientifiche. Farà pure male, ma è la realtà e bisogna dirla.

Gli inquinanti dovuti all’inquinamernto diretto e indiretto di aeroporti e aeromobili sono gli stessi che ritroviamo in tante altre criticità sanitarie che combattiamo e non desideriamo. Molte di queste sostanze drammaticamente, in qualche modo, sono causa di cancro, malformazioni fetali, patologie cardiovascolari (e tralascio gli effetti del rumore).

Purtroppo abbiamo trovato metalli pesanti in ammalati di cancro alla mammella e non è uno scherz , perché questi metalli conducono anche ad una minore risposta nella capacità dei farmaci nel combattere il cancro.

Ma non solo cancro, purtroppo abbiamo anche le patologie tiroidee... e potrei continuare.

Certo il sorriso di Pontecagnano è a mio giudizio solo l’anticipo del pianto futuro, sarebbe opportuno che tutti i responsabili di un possibile disastro imparassero e studiassero un po’ meglio la Scienza.

Siete comunque avvisati: Non osate dire in futuro a figli e nipoti… io non lo sapevo!

Vergogna, Pontecagnano! Una città che ho conosciuto e che cerca da troppo tempo, barcamenandosi nella bassa politica, di trovare una identità che al momento non ha e non avrà.

Troppe chiacchiere, ma resta la scienza. Se un paese non comprende la Scienza ma solo false notizie, allora non è un paese serio, è solo… Pontecagnao Faiano, paese Campano alla ricerca di un'identità già persa.

Inoltre, come dico sempre, è solo questione di " ivelli"... se non si comprendono i livelli e le competenze, allora non si può continuare a parlare.

Ricordiamoci che come abbiamo scritto su Cancer Science, noi viviamo temporaneamente sulla terra e questa è come una multiproprietà che abbiamo il dovere di lasciare pulita ai posteri.

Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations.

