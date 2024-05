Con il contributo di Laura Chacon-Garbato, Direttore Herbalife, Worldwide Nutrition Education and Training ed estetista diplomata.



L'estate può rovinare la pelle, facendola apparire spenta, secca e macchiata. Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, spiega come una dieta equilibrata, l'assunzione di vitamine e antiossidanti, mantenere il corpo idratato, l'uso quotidiano di SPF e altre precauzioni, possono aiutare a migliorare e proteggere l'aspetto della nostra pelle.

Una pelle dall’aspetto sano è facilmente riconoscibile per la sua luminosità. In estate però trascorriamo più tempo all’aria aperta, esponendo la pelle a diverse aggressioni esterne come il sole, il cloro, la salsedine, il vento, la sabbia e le alte temperature. Tutto ciò può stressare la cute, rendendola più vulnerabile al foto-invecchiamento. Ecco alcuni consigli per mantenere la pelle luminosa, soprattutto durante i mesi estivi:



1. Assumere un quantitativo adeguato di proteine

Le proteine possono essere aggiunte alla dieta da fonti come pollo, carne, pesce, soia o tofu, ma anche i frullati proteici sono un ottimo modo per aumentare il consumo di proteine. Da Herbalife un valido aiuto per aumentare l’introduzione di proteine arriva da:

Protein Drink Mix Vegan, ultra-cremoso al delicato gusto di vaniglia. 100% vegano, ricco di proteine, senza glutine, senza zuccheri e naturalmente privo di lattosio, da prendere a metà mattinata o a metà pomeriggio. Ogni porzione da due misurini contiene 15 grammi di proteine di qualità e 22 vitamine e minerali chiave. Come alternativa si può aggiungere anche al frullato Formula 1 preferito, per un apporto proteico extra! Ogni confezione contiene 20 porzioni. (Prezzo: € 66,39.)

High Protein Iced Coffee gusto Latte macchiato è una bevanda fresca e nutriente, una fusione di caffè - grazie alla polvere di caffè da chicchi 100 % Robusta - e proteine, adatta a qualsiasi momento della giornata. Formulato con 15 grammi di proteine del siero del latte di qualità, senza zuccheri aggiunti e con 80 mg di caffeina per porzione, può essere gustato a casa o in giro. Basta riempire una tazza shaker con 250 ml di acqua fredda, agitare delicatamente la busta prima di ogni utilizzo e aggiungere circa 2 cucchiai dosatori di High Protein Iced Coffee (22 g). Non resta che agitare e versare sul ghiaccio oppure, se non si dispone di una tazza shaker, frullare a bassa velocità, bastano solo 5 secondi! Ogni busta contiene 14 porzioni. (Prezzo: € 67,01.)



2. L’Importanza dei fitonutrienti

Se le proteine sono essenziali per mantenere una pelle sana, anche gli antiossidanti e i fitonutrienti sono fondamentali per la pelle e per la salute in generale. Alcune sostanze vegetali, infatti, si accumulano nella pelle e potenziano il meccanismo di difesa antiossidante delle cellule cutanee. Assicuratevi che in estate la vostra dieta includa frutta come mirtilli, fragole e mele, e verdure come broccoli, spinaci, pomodori e cavoli.

Phyto Complete di Herbalife contiene Vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Contiene Fiit-NSTM, la cui efficacia è stata studiata scientificamente. Si tratta di una combinazione brevettata di polifenoli da frutta e verdura a base di estratto di tè verde - foglie (Camellia sinensis (L.) Kuntze), estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana Kunth), estratto di semi e buccia d’uva (Vitis vinifera L.), estratto di pompelmo - frutto (Citrus paradisi Macfad.), estratto di radice di carota nera (Daucus carota L.). I polifenoli sono il nome generico di una classe di fitonutrienti che definisce una varietà di sostanze prodotte dalle piante. Phyto Complete contiene anche Vitamina B3 (Niacina) che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e Cromo, che contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. Una confezione contiene 60 capsule ed il consumo raccomandato è 2 al giorno, sempre durante i pasti. (Prezzo: € 79,66.)



3. Consumo di collagene

L'invecchiamento ha un effetto negativo sul tessuto connettivo della pelle, che può portare al declino di elastina e fibre di collagene aumentando le linee sottili e rughe.

Collagene Skin al gusto di fragola e limone è una nutrizione mirata per la pelle che arriva da Herbalife. Oltre ai noti benefici apportati dal collagene, è ricco di vitamine e minerali per contribuire non solo al benessere della pelle, ma anche a quello dei capelli e delle unghie [1]. È un prodotto a base di Verisol® P: fonte di peptidi bioattivi di collagene puro, derivati dal collagene di tipo I e III, la cui capacità di ridurre le rughe degli occhi e migliorare l'elasticità della pelle è stata scientificamente provata e i primi risultati sono visibili già dopo quattro settimane. Dai 25 anni in poi, Collagene Skin è un valido supporto per prendersi cura della pelle ogni giorno, sempre nell'ambito di un'alimentazione variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per assumerlo correttamente basta sciogliere un misurino (5,7 g) di prodotto in 250 ml d’acqua e consumarlo, una volta al giorno, durante il pasto. (Prezzo: € 77,04).



4. Idratare il corpo

Le attività svolte durante i mesi estivi possono comportare una notevole perdita di acqua e di elettroliti. È essenziale mantenere il corpo idratato. Non uscite di casa senza una borsa frigo piena di bevande e alimenti idratanti. L'acqua semplice va bene, ma l'aggiunta di un aroma o di un frutto fresco all'acqua fredda ne rafforza il sapore e può incoraggiare a bere più spesso. Non dimenticate che anche mangiare frutta è un modo eccellente per rimanere idratati. È fondamentale evitare le bevande zuccherate, come le bibite. Usare quotidianamente un prodotto con fattore di protezione solare (SPF).

Rilassarsi al sole è uno dei momenti più piacevoli dell'estate e l'ultima cosa che si desidera è ritrovarsi con una brutta scottatura a fine giornata. Cercate di utilizzare creme solari ad ampio spettro con un valore SPF di 15 o superiore per proteggere la vostra pelle durante l'esposizione ordinaria. Se si sta fuori al sole tutto il giorno, si dovrebbe prendere in considerazione una protezione più forte. È importante applicare la protezione solare 30 minuti prima di uscire, per dare alla pelle il tempo necessario per trarre il massimo beneficio dal prodotto. È necessario applicare il prodotto ogni due ore per evitare che l’effetto dello schermo solare si riduca.

Per una pelle liscia e protetta dai raggi UVA/UVB, Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30​ (50 ml) offre un’idratazione a lunga durata. Appositamente creata per idratare e proteggere la pelle dai dannosi raggi UV è formulata con una miscela delicata di Vitamine B3 (Niacinamide), C ed E, Aloe vera e olio di macadamia. Si applica generosamente sulla pelle 15 minuti prima di esporsi al sole. (Prezzo: € 58,15).



La cura di sé e una dieta bilanciata possono favorire il benessere della pelle. È il modo migliore per apparire e sentirsi bene. Se nutrite il vostro corpo con gli alimenti e i nutrienti adeguati, il vostro corpo vi ringrazierà e anche la vostra pelle!





[1] Biotina, Iodio, Vitamina A e Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale. Biotina, Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di unghie normali.