Tesla è specializzata nella produzione di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) è un'azienda aerospaziale.

Neuralink Corporation è una azienda statunitense di neurotecnologie che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili.

The Boring Company è un'azienda di costruzione di tunnel e di infrastrutture.

Queste quattro aziende hanno in comune di essere amministrate da Elon Musk. E dato che non c'è quattro senza cinque, adesso Musk - come da lui dichiarato lunedì - diventerà anche l'amministratore delegato di Twitter, la piattaforma social da lui appena acquistata per 44 miliardi di dollari.

Dopo aver allontanato i principali responsabili dell'azienda, sia a livello commerciale che tecnico, Musk si è lanciato in una serie di affermazioni su come avrebbe trasformato il social nel prossimo futuro.

Tra queste ha indicato la volontà di voler far pagare mensilmente i propri utenti per ottenere e mantenere il badge di utente verificato, ipotizzando un abbonamento fino a 20 dollari/mese.

Un'idea che Stephen King ha accolto così:

"$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron".

In risposta, Elon Musk ha proposto un abbonamento ad 8 dollari!

Finora, il tycoon di Tesla ha miracolosamente ottenuto successi su successi in tutte le sue attività, ma i primi passi in relazione alla futura gestione di Twitter, a partire da un diverso approccio nel modo di considerare le fake news, sembra avergli fatto ottenere solo l'addio alla piattaforma di alcuni importanti inserzionisti pubblicitari.

Come inizio non è sembrato molto incoraggiante.