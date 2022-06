La coltivazione, la produzione e l'uso del tabacco avvelenano l'acqua, il suolo, le spiagge e le strade cittadine con sostanze chimiche, rifiuti tossici, mozziconi di sigaretta, comprese le microplastiche e rifiuti di sigarette elettroniche. Non cadere nel tentativo dell'industria del tabacco di cercare di distrarre dai suoi danni ambientali facendo greenwashing dei loro prodotti attraverso donazioni a iniziative di sostenibilità e rapporti sugli "standard" ambientali che spesso si sono prefissati.

L'industria del tabacco trae i suoi profitti distruggendo l'ambiente e di questo deve essere ritenuta responsabile e costretta a pagare per i rifiuti prodotti e i danni causati, anche per recuperare il costo della raccolta di questi rifiuti.

Ogni sigaretta fumata o prodotto del tabacco utilizzato spreca risorse preziose da cui dipende la nostra esistenza. Smetti di fumare per la tua salute e la salute del nostro pianeta. Il fumo da tabacco contribuisce ad aumentare l'inquinamento atmosferico e contiene tre tipi di gas serra.

I governi e i politici dovrebbero sostenere i coltivatori di tabacco a passare a mezzi di sussistenza alternativi e più sostenibili per ridurre l'impatto ambientale della coltivazione, della cura e della produzione del tabacco, continuando al contempo ad attuare misure di controllo del tabacco.

Questi alcuni dei messaggi chiave promossi dall'OMS in occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2022, in cui ci ha ricordato che ogni anno l'industria del tabacco costa al mondo più di 8 milioni di vite umane, 600 milioni di alberi, 200mila ettari di terra, 22 miliardi di tonnellate di acqua e 84 milioni di tonnellate di CO2.

La maggior parte del tabacco viene coltivata nei paesi a reddito medio-basso, dove l'acqua e i terreni agricoli sono spesso necessari per produrre cibo per la regione. Al contrario, vengono utilizzati per coltivare piante di tabacco mortali, mentre sempre più terreni vengono deforestati. Il rapporto dell'OMS "Tobacco: Poisoning our planet" evidenzia che l'impronta di carbonio dell'industria derivante dalla produzione, dalla lavorazione e dal trasporto del tabacco è equivalente a un quinto della CO2 prodotta ogni anno dall'industria delle compagnie aeree commerciali, contribuendo ulteriormente al riscaldamento globale.

Ogni anno circa 4,5 trilioni di filtri per sigarette inquinano i nostri oceani, fiumi, marciapiedi, parchi, suolo e spiagge", ha affermato il dottor Ruediger Krech, Direttore della promozione della salute presso l'OMS.

Anche prodotti come sigarette, tabacco senza fumo e sigarette elettroniche si aggiungono all'accumulo di inquinamento da plastica. I filtri per sigarette contengono microplastiche e costituiscono la seconda forma più alta di inquinamento da plastica al mondo. Nonostante il marketing dell'industria del tabacco, non ci sono prove che i filtri abbiano benefici per la salute.

L'OMS invita i responsabili politici a trattare i filtri per sigarette, per quello che sono, plastica monouso, e prendere in considerazione la possibilità di vietare i filtri per sigarette per proteggere la salute pubblica e l'ambiente. I costi per ripulire i prodotti del tabacco gettati via ricadono sui contribuenti, piuttosto che sull'industria che crea il problema.

Ogni anno, questo costa alla Cina circa 2,6 miliardi di dollari e all'India circa 766 milioni di dollari. Il costo per Brasile e Germania supera i 200 milioni di dollari (vedi tabella sotto per ulteriori stime). Paesi come Francia e Spagna e città come San Francisco, in California, negli Stati Uniti, hanno preso posizione in questo senso e seguendo il principio "chi inquina paga", hanno implementato con successo una "legislazione sulla responsabilità estesa del produttore" che rende l'industria del tabacco responsabile dell'eliminazione dell'inquinamento che crea.

L'OMS esorta i paesi e le città a seguire questo esempio, oltre a fornire supporto ai coltivatori di tabacco per passare a colture sostenibili, implementare forti tasse sul tabacco (che potrebbero includere anche una tassa ambientale) e offrire servizi di supporto per aiutare le persone a smettere di fumare.







Crediti immagine: Organizzazione Mondiale della Sanità