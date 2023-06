Ripple una tecnologia multifunzionale che opera sia come criptovaluta che come rete di pagamento digitale per le transazioni finanziarie.

Lanciato per la prima volta nel 2012 co-fondato da Chris Larsen e Jed McCaleb.

La principale caratteristica di Ripple il suo sistema di scambio e trasferimento di asset per transazioni di pagamento, simile al sistema SWIFT utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari per i trasferimenti internazionali di denaro e sicurezza, ma con alcune differenze.

La criptovaluta associata a Ripple chiamata XRP ed stata pre-minata, con il suo simbolo di identificazione come ticker.

Dal punto di vista tecnico, Ripple si riferisce sia all'azienda che alla rete, mentre XRP il token della criptovaluta.

L'obiettivo di XRP fungere da intermediario per facilitare lo scambio tra diverse valute o reti, agendo come una sorta di denominazione temporanea per le operazioni di regolamento.

Ripple una rete e un protocollo di pagamento digitale basati sulla tecnologia blockchain, con XRP come valuta principale.

A differenza di altre criptovalute che utilizzano il mining blockchain, Ripple utilizza un meccanismo di consenso autorizzato che coinvolge un gruppo di server di proprietà della banca per confermare le transazioni.

Le transazioni Ripple richiedono meno energia rispetto a Bitcoin, vengono confermate in pochi secondi e hanno costi di transazione molto bassi rispetto alle transazioni Bitcoin, che richiedono più tempo per essere confermate, consumano più energia e presentano costi di transazione più elevati.

Ripple attualmente uno dei primi cinque token basati su blockchain per capitalizzazione di mercato.