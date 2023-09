Si è svolto oggi a Palermo una nuova udienza del processo Open Arms in cui è imputato Matteo Salvini. Questa la sua dichiarazione a fine udienza:

"Ringrazio chi questa mattina a Palermo è venuto davanti al tribunale a portare un apprezzato sostegno prima dell'udienza del processo Open Arms.Tornerò in questa splendida città il prossimo 6 ottobre ad ascoltare le testimonianze hollywoodiane di Richard Gere, che mi accusa di avere agito in maniera criminale…Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o è lui che non vale nulla.Avanti, a testa alta".

Alla seguente url, il resoconto di quanto accaduto durante l'udienza: www.radioradicale.it/eventi/6754.