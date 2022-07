Le piccole imprese sono state poco valorizzate a causa dell'avvento delle multinazionali e la crescita esponenziale dei servizi di vendita online. Tanti cittadini italiani si sono visti costretti a chiudere le proprie attività perché non riuscivano ad arrivare a fine mese.

Questo è solo uno dei motivi che ha fatto nascere il progetto e ora tutti ne possono far parte.

Si può valorizzare e far conoscere il PROPRIO comune italiano tramite la piattaforma di Aggreghiamoci.Online.

In un unico portale saranno racchiusi: informazioni al cittadino o al turista su tutte le eccellenze locali, una sezione shop relativa alla vendita dei più svariati prodotti locali, un sistema booking per agevolare le prenotazioni nelle strutture ricettive, un sistema per la prenotazione di ticket, una sezione che racchiude tutti i liberi professionisti che offrono i loro servizi, una parte learning dedicata alla formazione e infine, un aggregatore dei canali social territoriali.

Quali sono i vantaggi del progetto per la valorizzazione del territorio italiano?

Per i cittadini:

Internet non sarà più un nemico per gli affari ma uno strumento per far conoscere il territorio in cui vivi, la tua attività o i tuoi servizi e ti aiuterà ad aumentare i tuoi guadagni.

Fai già parte di una comunità anche se non la conosci e insieme riuscirete a farla fiorire, grazie al portale potrai unirti ai tanti cittadini che come te hanno i tuoi stessi interessi e insieme otterrete i vostri obiettivi.

Potrai condividere con il mondo tutto ciò che il tuo comune ha di bello da offrire.

Sarai affiancato in questo viaggio dagli esperti del tuo paese a cui sarà affidata la gestione della piattaforma quindi non dovrai preoccuparti di non avere le competenze adeguate perché non sarai solo in questo compito.

Per i turisti:

Potranno conoscere il territorio italiano in tutte le sue sfumature sentendosi parte del nostro Paese.

Avranno a disposizione un portale in cui informarsi di tutti i punti di interesse ed essere agevolati per la prenotazione di hotel e attività presenti, acquistare prodotti tipici e molto altro.

Cosa rende importante e unico il progetto?

Un proverbio africano diceva che sognare da soli è solo un sogno, sognare insieme è la realtà che comincia. I fondatori del progetto vogliono sognare insieme e il loro sogno comprende far fiorire tutto il territorio italiano, renderlo accessibile a tutti, crescere come Paese includendo anche tutti i piccoli comuni che a volte sono dimenticati. Il loro scopo è farli conoscere e farli crescere.

Il singolo cittadino o il singolo comune ha poche possibilità di crescita se viene escluso o si esclude egli stesso dalla digitalizzazione e dalla comunità.

Abbiamo bisogno di unirci per sopravvivere all'era digitale. Non dobbiamo vederla come un nemico ma come uno strumento di crescita che ci aiuterà nei nostri obiettivi.Ecco cosa rende importante e unico il progetto, l'unione e la condivisione.

Perché con Aggreghiamoci.Online nessuno resterà più indietro.

Insieme trasformeremo i sogni in realtà.

Con il contributo di M&M Solutions Srl