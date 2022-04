In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi che porterà agli Oscar 2023 emergono le prime aspettative della critica americana verso una serie di titoli che dovrebbero fare breccia nel cuore degli Academy che assegnano annualmente le ambite statuette.

40 potenziali protagonisti della prossima Awards Season considerati tra le pellicole più attese della prossima stagione: dal prossimo progetto di James Gray, Armageddon Time con Anne Hathaway e Anthony Hopkins all’adattamento dell’omonimo romanzo di Don DeLillo, White Noise di Noah Baumbach, dal film She Said di Maria Schrader sulle fasi dell'inchiesta giornalistica del New York Times, che scoperchiò nell'ottobre del 2017 il temibile vaso di pandora di Hollywood, facendo da catalizzatore al movimento #MeToo fino al biopic sul famoso attivista per i diritti civili Bayard Rustin che organizzò nel 1963 la marcia su Washington.

Senza dimenticare teste di serie come Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Ron Howard (Thirteen Lives), Alejandro G. Iñárritu (Bardo), Alexandre Payne (The Holdovers), Sam Mendes (Empire of Light), Kelly Reichardt (Showing Up) e tantissimi altri.