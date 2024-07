Tmw - Hermoso ad un passo dal Napoli: affare destinato a concludersi, le ultime

Il Napoli continua ad essere molto interessato a Mario Hermoso: il centrale ha lasciato l'Atletico Madrid a parametro zero e il Napoli lo vorrebbe per aumentare le scelte a disposizione di Antonio Conte nel reparto difensivo, non pago degli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Si continua a trattare sull'ingaggio tra le parti, ma gli azzurri sembrano determinati a portare a termine anche questo arrivo. Lo scrive Tmw.

Al contrario, l'Inter sembra aver abbandonato la pista definitivamente: l'occasione a parametro zero era molto allettante ma la nuova politica societaria impone acquisti più orientati al futuro, quindi profili giovani e non costosi dal punto di vista dell'ingaggio, esattamente l'opposto di quanto richiede l'ex Atletico Madrid, che vede nel prossimo ingaggio l'occasione di strappare il 'contratto della vita'.



Ritiro Dimaro, l'elenco dei convocati: quante new entry, ci sono i nuovi acquisti

Il Napoli ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro che partirà oggi. Ci sono diversi giovani e i due nuovi acquisti, Rafa Marin e Spinazzola. Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Caprile, Contini, Turi, Sorrentino.

Difensori: D'Avino, Natan, Juan Jesus, Mazzocchi, Rafa Marin, Mario Rui, Mezzoni, Ostigard, Rrahmani, Spinazzola.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Iaccarino, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Russo.

Attaccanti: Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Osimhen, Politano, Popovic, Simeone.



Il Mattino - L'unico club che può comprare Osimhen sta giocando al ribasso con ADL

Il Napoli aspetta l'offerta giusta per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'unico vero pretendente al nigeriano è rimasto l'Al Ahli, che rispetto a un anno fa però gioca al ribasso. Gli intermediari del fondo PIF infatti, hanno presentato un'offerta da 90-95 milioni di euro, ma il presidente De Laurentiis vuole i 120 della clausola, magari con un piccolo sconto. Il giocatore ex Lille però sa che l'Arabia Saudita resta ben lontana dal calcio che conta e quindi attende il PSG e la Premier League. Il problema è fino a quando potàa farlo perché questa impasse turba il mercato azzurro.



Di Lorenzo ci metterà presto la faccia: agli Europei aveva fatto un annuncio

Di Lorenzo-Napoli, non ci sarà l'addio. La conferma ufficiale dopo il post del Napoli di ieri. Una storia che va, quindi, verso l’happy end in attesa delle parole di Di Lorenzo. Il capitano del Napoli anche durante gli Europei ha annunciato che ci metterà la faccia e racconterà i pensieri, le emozioni che l’hanno accompagnato in questo percorso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.



Non solo Lukaku: coi soldi di Osimhen ADL vorrebbe chiudere tre colpi

Il Psg riflette sull'eventualità di affondare il colpo per Victor Osimhen. L'eventuale addio del nigeriano con 130 miloni nelle casse del Napoli, scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, permetterebbe ad Adl di avere poi la liquidità per portare via Lukaku dal Chelsea e stringere allo stesso tempo per l’ingaggio di un centrocampista e un esterno: piacciono sempre Musah e Dorgu.



Napoli arrivato a Dimaro: Conte e Osimhen acclamati dalla folla, oggi subito in campo

Il Napoli è appena arrivato a Dimaro Folgarida. Alle 13.20 il pullman ha raggiunto la Val di Sole. Tantissimi i tifosi che hanno accolto l'arrivo dei calciatori. Conte e Osimhen i più acclamati dalla folla. Alle 17.30 a Carciato previsto il primo allenamento della squadra.



De Laurentiis ufficializza Spinazzola e Marin: "Benvenuto Leonardo!"

"Benvenuto Rafa!" Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sui social la firma del contratto con il club azzurro di Lenoardo Spinazzola, difensore che giunge dopo la fine del suo contratto con la Roma, e del difensore spagnolo Rafa Marin.

Spinazzola, 31 anni, ha firmato un contratto biennale con il Napoli e sarà a Dimaro per il ritiro con la squadra di Conte. "Leonardo è orgoglioso di essere uno di noi", scrive il Napoli su Twitter in inglese.

Sul sito del Napoli, la società poi "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Rafa Marin dal Real Madrid". Sempre via social, le prime parole del difensore: "Felice e orgoglioso di difendere questo grande club. Grazie per il benvenuto! Con tutto!! Forza Napoli Sempre", ha scritto Marin.

Nelle prossime ore sono previste anche le visite mediche di Alessandro Buongiorno, in arrivo al Napoli dal Torino.