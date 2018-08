Nel fine settimana torna la pioggia su gran parte dell'Italia

Considerando l'imprevedibilità dei fenomeni atmosferici, ormai una prassi in questi ultimi anni, e le drammatiche conseguenze di cui sono causa, come ha purtroppo dimostrato la recente tragedia avvenuta nel parco del Pollino tra le gole del torrente Rigonello, qualsiasi allerta meteo segnalata dalla Protezione Civile non è mai da prendere sottogamba.

Nelle prossime ore, Calabria e Sicilia saranno investite da una perturbazione che porterà, soprattutto nella giornata di venerdì, condizioni di maltempo con rovesci o temporali, anche di forte intensità.

L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prende l'avvio già dal pomeriggio di giovedì 23 agosto, prevedendo precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, sulle zone meridionali della Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia. "Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento."

Invece, per venerdì 24 agosto, è allerta arancione, come accennato in precedenza, su gran parte della Calabria e della Sicilia, soprattutto in relazione alla costa settentrionale. Allerta gialla su buona parte delle regioni settentrionali, del centro e del sud, nonché sulle due isole maggiori.

Maltempo previsto anche per sabato 25 agosto, soprattutto al nordest, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia-Giulia, pianure venete e parte della Romagna.