Nel prossimo fine settimana le vetture di Formula 1 faranno il loro debutto in Europa, all'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, per il GP dell'Emilia-Romagna 2025 (stavolta niente Made in Italy).

È la "pista di casa" della Ferrari: lunga 4,9 Km, con una zona DRS sul rettilineo di arrivo e 19 curve, di cui alcune "storiche" come quelle delle Acque Minerali e della Piratella.

Il circuito di Imola, con i continui saliscendi, lo rendono tecnico, impegnativo e per questo molto apprezzato dai piloti. Si parte con il lungo rettilineo dei box, dove si può attivare il DRS, e poi si entra in due chicane veloci – la variante del Tamburello e la curva Villeneuve – che portano alla frenata secca della Tosa. Qui le vie di fuga sono in ghiaia, quindi ogni errore si paga caro: in qualifica può voler dire perdere decimi fondamentali, in gara può costarti una o più posizioni.

Il secondo settore inizia con la salita verso la Piratella, una curva tecnica e spettacolare, e poi si scende rapidi verso le Acque Minerali, un tratto veloce e difficile dove serve precisione assoluta in frenata. Sbagliare qui significa compromettere l'ingresso nel terzo settore, che culmina con l'unico detection point per il DRS dell'intero circuito.

Imola non offre molti punti per i sorpassi, ma il rettilineo principale è una delle poche vere occasioni. Per questo motivo, la qualifica diventa cruciale: partire davanti è spesso l'unico modo per controllare la gara. In ottica strategica, ci si aspetta una sola sosta per minimizzare il rischio di subire un undercut, a conferma del fatto che la posizione in pista sarà determinante.

Ecco come ha introdotto la gara il team principal Ferrari, Fred Vasseur: "Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall'ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l'obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo".



Questo il calendario del fine settimana:

Venerdì 16 maggio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 17 maggio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 18 maggio

15:00 Gara





