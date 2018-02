Il Cinema Ariosto presenta un nuovo appuntamento con I tempi della Giustizia

Martedì 27 febbraio alle ore 21,00 appuntamento a Milano al Cinema Ariosto (Via Ariosto Lodovico, 16) per un nuovo incontro de I tempi della Giustizia, ospite il Giudice Marco Tremolada, Presidente della VII Sezione penale del Tribunale di Milano. L’incontro, promosso dalla Parrocchia S.Maria Segreta, è pensato per riflettere sulle conseguenze della legge del 27 febbraio 2015 n.18 che introdusse nuove regole sulle responsabilità dei magistrati e ha determinato, di fatto, un’evoluzione dei rapporti tra i poteri dello Stato ed in particolare la funzione normativa del potere giudiziario. L’appuntamento è pensato inoltre per capire chi valuta il lavoro del Giudice e con quali strumenti, individuare quali sono i profili coinvolti e le responsabilità civili, penali, disciplinari e sociali dell’attività del Giudice.