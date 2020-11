L’artista brasiliana BEEA pubblica il singolo “Let You Go” ispirato a una vera storia d’amore a distanza

La cantante e autrice è nata in Brasile, ma è negli Stati Uniti che ha ampliato la sua voce con il suo lavoro autoriale. A Los Angeles ha lavorato come back vocalist per alcuni artisti latini come Luiz Fonsi (Despacito), con il quale ha avuto l’opportunità di partecipare al Latin Grammy. Il suo background latino combina pop e soul con elementi brasiliani. Come compositrice, i suoi testi sono autobiografici e riflettono alcuni cicli della vita, facendo una riflessione esistenziale con intensità. La sua evidente personalità appassionata trasmette forza e resilienza verso le sfide e le impasse vissute, esponendo la sua vulnerabilità e dando priorità al suo lato reale.

Con “Ride Or Die” pubblicato nel 2018, BEEA arriva in semifinale nel tradizionale premio americano “Song of The Year”

“Permission” nel 2019 ha vinto il primo posto per il miglior video musicale all'”International Music Video Underground” di Parigi: encurtador.com.br/doKO3

L’artista ora pubblica il singolo “Let You Go”, che riflette una storia d’amore ostacolata dalla distanza: “Love cannot be felt over the phone, Love cannot be true if I am left alone”

Il video musicale è stato girato a Roma, un ambiente romantico, ideale per il dramma che la canzone esprime. La malinconia evidenziata dalle luci notturne del Colosseo, dei ponti del Vaticano, ha la bellezza e la grandiosità che eguagliano l’atmosfera

“La canzone parla di una relazione a distanza iniziata a Roma, quindi volevo davvero trasmettere la verità di ciò che ho vissuto. Tuttavia, senza dare una connotazione depressiva, il solito cliché della sofferenza inconsciamente inserito nella nostra cultura, specialmente per le donne. Invece ho scelto la mia versione sicura, l’ho lasciata andare senza che mi perda in questo percorso ” dichiara l’artista



Il brano è stato mixato, masterizzato e prodotto negli studi PRODJ – Lisbona Portogallo, musica e testi sono di Beea, arrangiati da Diogo Tenreiro e Jorge Rijo.



Ascolta e segui BEEA su Spotify.