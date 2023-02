Una tragedia si è consumata nella serata di ieri a Capodarco di Fermo, dove una donna di 85 anni è stata trovata morta nel suo letto con i segni di una coltellata all'addome. A dare l'allarme è stato uno dei figli della coppia, mentre il marito di 88 anni, in stato di choc, è stato ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia.

La vittima, identificata come Giuseppina Traini, era allettata da tempo a causa di una lesione ad una vertebra. Sulle braccia del marito sono state rilevate lievi ferite e nell'abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello insanguinato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, sembra che qualcuno abbia sentito delle grida nella serata di ieri.

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si è recato sul posto per esprimere la sua vicinanza ai familiari e a tutta la zona di Capodarco. La polizia scientifica ha lavorato nell'abitazione della coppia per tutta la notte e il marito potrebbe essere sentito in giornata dal magistrato che sta procedendo.

Questa tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che si unisce al cordoglio dei familiari e degli amici della signora Traini.