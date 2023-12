La dichiarazione del Portavoce dell'UNICEF James Elder sulla ripresa dei bombardamenti a Gaza:

"Oggi coloro che sono al potere hanno deciso che l'uccisione dei bambini sarebbe ricominciata a Gaza. Se mi concedete un minuto, posso dire quello che avevo preparato prima dell'inizio degli attacchi.La situazione umanitaria a Gaza è così pericolosa che qualsiasi altra cosa diversa da una pace duratura e da aiuti d'emergenza su larga scala significherà una catastrofe per i bambini di Gaza.Avrei quindi parlato della situazione disastrosa in materia di salute, nutrizione, acqua e servizi igienici, e di come ciò minacci una catastrofe di proporzioni ineguagliabili per i bambini di Gaza.È tale l'enormità dei bisogni, tale è stato il blocco degli aiuti per così tanto tempo, che nonostante gli enormi sforzi di quest'ultima settimana, la situazione sanitaria, nutrizionale e igienica peggiora di giorno in giorno.Avrei concluso dicendo: È quindi necessario attuare un cessate il fuoco duraturo. L'alternativa è impensabile per chi già vive in un incubo. L'inazione, in fondo, è un'approvazione dell'uccisione di bambini.Ma eccoci qui. Le bombe sono iniziate pochi secondi dopo la fine del cessate il fuoco.Sono andato immediatamente all'ospedale Nasser [a Khan Younis, nel sud della Striscia]. Mentre ci avvicinavamo ho visto che c'era stato un attacco a circa 50 metri di distanza. Il Nasser è il più grande ospedale ancora funzionante di Gaza. È almeno al 200% della sua capacità. Centinaia di donne e bambini dormono nelle sale d'attesa e nei corridoi. I bambini con le ferite della guerra sono ovunque. Gli ospedali non possono accogliere altri pazienti feriti. Il sistema è distrutto. Ho visitato un ospedale nel nord del Paese, che di solito dovrebbe fare i rinvii a visite specialistiche. Ora è il più grande ospedale funzionante del nord. Sangue e bende insanguinate coprono il pavimento. Il personale sanitario è esausto. La chiesa all'interno dell'ospedale è un pronto soccorso – anch'essa è stata colpita. Ho visto una madre piangere mentre suo figlio moriva dissanguato. La morte è ovunque.Sono andato all'ospedale Nasser per tutta la settimana. Per ascoltare i bambini, i coraggiosi e instancabili operatori sanitari palestinesi, le famiglie. Ho giocato con i bambini, cercando di distrarli dolcemente dal loro incubo. E a volte, ho potuto vedere un lieve cambiamento nei loro volti. Uno scorcio di infanzia che ritornava. Non più. La paura è tornata. Così come i feriti. Mentre ero lì, sono arrivati corpi insanguinati. È da incoscienti pensare che altri attacchi contro la popolazione di Gaza possano portare a qualcosa di diverso dalla carneficina. Eppure, ci sono state tre o quattro grandi esplosioni nelle vicinanze mentre ero lì.Di certo, qualsiasi conversazione su Gaza deve iniziare con l'empatia. È profondamente inquietante sentire come alcuni siano stati in grado di ignorare la tragica morte di questi bambini; e ora, oggi, sembrano essere a proprio agio con gli orrori – gli attacchi – che ricominciano.Accettare il sacrificio dei bambini di Gaza significa che l'umanità si arrende.Questa è la nostra ultima possibilità, prima di cercare di trovarci a spiegare l'ennesima tragedia del tutto evitabile".

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx — James Elder (@1james_elder) December 1, 2023

Traduzione delle parole di Hames Elder nel video precedente: "Il cessate il fuoco è finito. Possiamo già sentire i bombardamenti. Sono in un ospedale. C'è stato un attacco a circa 50 metri da qui. Questo è il più grande ospedale ancora funzionante a Gaza. È al 200% della sua capacità. Sì, questo è un ospedale. Il sistema sanitario qui è sovraccarico. Questo ospedale non può accogliere altri bambini con ferite di guerra. Ci sono bambini ovunque. Questi bambini dormono. C'è stata una bomba letteralmente a 50 metri da qui. È impossibile esagerare nel descrivere quanto la capacità degli ospedali si sia ridotta nelle ultime sette settimane. Non possiamo continuare a vedere bambini con le ferite della guerra, con le ustioni, con le schegge sparse sul loro corpo e con le ossa rotte. L'inazione di chi ha influenza sta permettendo l'uccisione di bambini. Questa è una guerra sui bambini".