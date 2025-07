"(…) Grazie per aver invitato l'UNICEF a condividere la nostra prospettiva sulla disperata situazione di 1 milione di bambini di Gaza.

Fin dall'inizio dell'attuale conflitto, i bambini - palestinesi e israeliani - hanno sofferto terribilmente. Bambini sono stati uccisi, traumatizzati e presi in ostaggio. Bambini sono rimasti orfani e feriti. I bambini sono affamati e non hanno acqua potabile. I bambini non vanno a scuola e la sicurezza delle loro case è un ricordo lontano.

I bambini non sono attori politici. Non iniziano i conflitti e non hanno il potere di fermarli. Ma soffrono molto e si chiedono perché il mondo li abbia delusi. E non fraintendetemi, noi li abbiamo delusi.

Negli ultimi 21 mesi di guerra a Gaza, secondo le notizie, sono stati uccisi più di 17.000 bambini e 33.000 sono stati feriti. Ogni giorno sono stati uccisi in media 28 bambini, l'equivalente di un'intera classe. Considerate questo dato per un momento. Un'intera classe di bambini uccisi, ogni giorno, per quasi due anni.

Questi bambini non sono combattenti. Vengono uccisi e mutilati mentre fanno la fila per ottenere cibo e medicine salvavita. La settimana scorsa, 15 palestinesi, tra cui nove bambini e quattro donne, sono stati uccisi da un attacco mentre aspettavano in fila le forniture nutrizionali dell'UNICEF a Deir al Balah.

Lo scorso fine settimana, 10 persone, tra cui sette bambini, sono stati uccisi in un bombardamento mentre raccoglievano acqua potabile. E proprio ieri, secondo le notizie, almeno 20 persone, tra cui alcuni bambini, sono stati uccisi in un caotico assembramento di persone in un sito di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation nel sud di Gaza.

Tra il 27 maggio e il 7 luglio, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato l'uccisione di 798 civili palestinesi - compresi i bambini - alla disperata ricerca di cibo, presso o vicino ai siti di distribuzione e ai convogli umanitari.

Allo stesso tempo, la situazione in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, si è notevolmente deteriorata. Dall'inizio dell'anno, 33 bambini palestinesi sono stati uccisi in operazioni militarizzate e attacchi di coloni. Più di 32.000 persone sono state sfollate con la forza, mentre continuano le demolizioni di case e strade e l'uso di armi esplosive nelle aree popolate.

Inoltre, il numero di bambini palestinesi della Cisgiordania detenuti per presunti reati legati alla sicurezza ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sette anni. Questo include 120 bambini detenuti senza accusa o processo, in base a ordini di detenzione amministrativa.

I bambini che sopravvivono alla guerra a Gaza saranno per sempre colpiti dalle privazioni e dall'esposizione agli eventi traumatici che hanno vissuto. Già prima dell'inizio della guerra, metà della popolazione infantile di Gaza aveva bisogno di assistenza psicologica e di salute mentale. Oggi, tutti i bambini di Gaza hanno bisogno di questi servizi.

I bambini di Gaza stanno sopportando condizioni di vita catastrofiche, tra cui una grave insicurezza alimentare e la malnutrizione. Degli oltre 113.000 bambini sottoposti a screening per la malnutrizione a giugno, quasi 6.000 sono risultati gravemente malnutriti. Questo rappresenta uno sconcertante aumento del 180% dei casi di malnutrizione acuta rispetto a febbraio. Questi bambini gravemente malnutriti hanno bisogno di cure costanti e controllate, di acqua sicura e di assistenza medica per sopravvivere.

La capacità di produzione idrica è drasticamente diminuita e, di conseguenza, il 95% delle famiglie di Gaza non ha accesso ad acqua a sufficienza. Il pompaggio dell'acqua, la desalinizzazione e il trattamento delle acque reflue funzionano tutti a capacità notevolmente ridotta a causa della mancanza di carburante. I servizi igienici sono quasi al collasso.

Con l'acqua pulita sempre più difficile da raggiungere, i bambini hanno poca scelta se non quella di bere acqua contaminata. Questo aumenta il rischio di epidemie, con le malattie trasmesse dall'acqua che rappresentano oggi il 44% di tutte le consultazioni sanitarie.

Continuiamo a registrare un aumento dei casi di infezioni diarroiche e respiratorie nei bambini sotto i cinque anni. E negli ultimi giorni, il nostro team UNICEF a Gaza ha risposto a un'epidemia di meningite con decine di neonati gravemente malati.

Migliaia di bambini hanno urgentemente bisogno di assistenza medica d'emergenza. I bambini con ferite traumatiche e gravi condizioni mediche preesistenti sono a rischio di morte perché le cure mediche di cui hanno bisogno non sono disponibili nella Striscia di Gaza.

Gli ospedali che sono ancora in grado di operare sono sovraccarichi, con i reparti di emergenza che operano a pieno regime e con un'affluenza superiore al 100%. Queste strutture devono far fronte a gravi carenze di medicinali essenziali e di carburante, che interrompono le cure critiche e lasciano al buio alcune sale operatorie. L'accesso alle cure neonatali critiche è stato ridotto di quasi il 70%.

Almeno 12.500 pazienti con ferite gravi, malattie croniche e condizioni mediche complesse necessitano di un'evacuazione medica urgente, tra cui migliaia di bambini. Ma solo un piccolo numero di Paesi sta accogliendo pazienti da Gaza, causando un numero ancora maggiore di morti evitabili.

In questa sede, vorrei elogiare i Paesi, compresi quelli della regione, che accettano pazienti da Gaza.

Finché il sistema sanitario di Gaza non avrà capacità sufficienti, l'UNICEF chiede un maggiore sostegno per le evacuazioni mediche, con la garanzia che tutti i pazienti evacuati e i loro assistenti possano tornare a Gaza dopo il trattamento e la guarigione.

Dopo quasi 11 settimane di blocco totale degli aiuti, le autorità hanno permesso l'ingresso nella Striscia di Gaza di una piccola quantità di forniture ONU a partire dalla metà di maggio. Non è neanche lontanamente sufficiente. Tra il 19 maggio e il 2 luglio, le autorità hanno permesso a una media di 30 camion ONU al giorno di scaricare gli aiuti ai valichi designati. Tra questi, prodotti nutrizionali dell'UNICEF, forniture per il trattamento delle acque e vaccini. 30 camion al giorno sono una minima parte di ciò che serve a due milioni di persone per sopravvivere.

Continuiamo a chiedere alle autorità di permettere l'ingresso e la consegna di aiuti umanitari a Gaza con una velocità e una portata sufficienti a soddisfare i bisogni urgenti di bambini e famiglie.

Questo include il carburante. Con l'elettricità tagliata dall'inizio della guerra, tutte le operazioni all'interno della Striscia di Gaza - i generatori degli ospedali, le ambulanze, i panifici, le strutture idriche e igieniche e la rete di comunicazione - dipendono dal carburante. La carenza di carburante sta costringendo i servizi essenziali a chiudere, mettendo a rischio la vita di oltre un milione di bambini. Il carburante deve entrare a Gaza in quantità sufficienti a sostenere le operazioni salvavita.

Negli ultimi mesi la risposta umanitaria guidata dalle Nazioni Unite è stata messa da parte, nonostante il fatto che durante il cessate il fuoco di marzo abbiamo fornito assistenza in modo efficiente e sicuro. L'UNICEF e i suoi partner si sono impegnati a fornire assistenza umanitaria, tra cui vaccini essenziali e cure neonatali, servizi nutrizionali salvavita e accesso all'acqua potabile, attraverso più di 400 punti di distribuzione in tutta Gaza. L'UNICEF e i nostri partner si sono spinti oltre, consegnando gli aiuti porta a porta, raggiungendo i bambini malnutriti e le madri incinte direttamente nei loro luoghi di rifugio.

Vi chiediamo ancora una volta di garantire che l'UNICEF e i nostri partner umanitari possano fare il loro lavoro. Abbiamo dimostrato che i beni di prima necessità come medicine, vaccini, acqua, cibo e nutrizione per i bambini possono raggiungere chi ne ha bisogno, ovunque si trovi, quando abbiamo un accesso adeguato. Abbiamo urgentemente bisogno di un ritorno al funzionamento della pipeline di aiuti guidata dalle Nazioni Unite, con un accesso umanitario sicuro e sostenuto attraverso tutti i valichi disponibili.

Inoltre, l'UNICEF ribadisce l'appello del Segretario Generale a garantire che tutti gli aiuti forniti siano smilitarizzati e fondati sui principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza. La sicurezza dei civili deve essere fondamentale. Esorto questo Consiglio ad usare tutto il suo peso per fare pressione sulle parti affinché accettino questi principi e queste regole.

A Gaza gli effetti della violenza perpetrata sui bambini sono stati catastrofici. Il diritto internazionale è chiaro: tutte le parti in conflitto hanno l'obbligo di proteggere i civili e di garantire la consegna sicura e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria.

Chiediamo a tutte le parti di agire immediatamente per proteggere i bambini. Chiediamo a Israele di rivedere urgentemente le sue regole di ingaggio per garantire il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili, compresi i bambini, e di condurre indagini approfondite e indipendenti sugli incidenti e sulle presunte violazioni per assicurare la responsabilità.

E chiediamo a tutte le parti di rispettare i loro obblighi legali per garantire la sopravvivenza e il benessere della popolazione civile, anche attraverso un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli".

Chiediamo ad Hamas e agli altri gruppi armati palestinesi di rispettare il diritto internazionale umanitario, compreso il rispetto delle strutture da cui dipendono i civili e la facilitazione dell'accesso senza ostacoli. Inoltre, dovrebbero rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti gli ostaggi detenuti a Gaza.

Tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare con urgenza un cessate il fuoco e chiediamo a questo Consiglio di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per affrontare le sofferenze umane e porre fine a questa guerra".

Infine, chiediamo a tutti gli Stati membri di usare tutta la loro influenza per attenuare il conflitto nel frattempo.

La semplice verità è che stiamo deludendo i bambini di Gaza. Visto dai loro occhi, il nostro fallimento è un tradimento del loro diritto di essere bambini. Bambini sani, sicuri e istruiti. La storia giudicherà duramente questo fallimento. E anche i bambini lo giudicheranno. I bambini di Gaza, come quelli di tutto il mondo, meritano la pace. Il nostro compito è dare ai bambini il futuro che meritano. Dobbiamo semplicemente fare meglio”.





Crediti immagine: © UNICEF/UNI832221/Eleyan