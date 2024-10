Nato a Torino nel 1961, Paolo Gallo ha costruito una carriera di successo nel settore industriale ed energetico, culminata nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italgas, leader in Italia nella distribuzione del gas naturale e terzo operatore a livello europeo.



Paolo Gallo: formazione ed esordio professionale

Laureatosi in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino, Paolo Gallo ha consolidato la sua formazione con un MBA presso l’Università degli Studi di Torino. La sua carriera ha avuto inizio nel 1988 presso Fiat Avio S.p.A., dove per oltre un decennio ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. È stato proprio in Fiat Avio che ha mosso i primi passi nel settore energetico, a partire dal 1997, quando ha guidato lo sviluppo di nuovi progetti in Italia, India e Brasile. Questi progetti hanno gettato le basi per la creazione di Fiat Energia, la divisione del Gruppo Fiat dedicata alla generazione di energia elettrica. Il 2002 ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera con l’ingresso nel Gruppo Edison come Direttore Strategie e Innovazione. In seguito, dal 2003 al 2011, ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Edipower, consolidando ulteriormente la sua esperienza nel settore energetico. Nel 2011 Paolo Gallo ha assunto la guida di Acea S.p.A., una delle principali multiutility italiane quotate in Borsa, dove è rimasto fino al 2014. In Acea, inizialmente come Direttore Generale e successivamente come Amministratore Delegato, ha promosso importanti progetti di innovazione e sostenibilità, contribuendo a rafforzare la posizione della società nel mercato.



Paolo Gallo: da Grandi Stazioni a Italgas

Il 2014 ha segnato un’altra tappa cruciale nella carriera di Paolo Gallo con la nomina ad Amministratore Delegato di Grandi Stazioni, dove ha supervisionato con successo il processo di privatizzazione dell’azienda. Le sue capacità manageriali lo hanno poi portato, nel 2016, alla guida di Italgas, dove ricopre ancora oggi il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Sotto la sua leadership, Italgas ha accelerato la digitalizzazione delle reti e l’adozione di pratiche sostenibili, confermandosi un punto di riferimento nel panorama energetico europeo. Nel 2020 è stato nominato Presidente di Gas Distributors for Sustainability (GD4S), ruolo riconfermato anche per il 2021. Parallelamente alla sua carriera manageriale, Paolo Gallo ha avuto un ruolo significativo anche in ambito accademico. Dal 1992 al 1993 è stato Direttore del Corso MBA presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino, e fino al 2002 ha tenuto il corso di "Valutazioni economico-finanziarie di Investimenti Industriali". Dal 2018 collabora con la Luiss Business School, dove insegna nei corsi di Re-engineering Operational Processes ed Energy Management. Paolo Gallo è inoltre co-autore di diverse pubblicazioni di rilievo nel campo dell’energia e della gestione industriale, confermando il suo impegno nella divulgazione delle conoscenze acquisite nel corso della sua carriera.