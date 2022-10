Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino a Campi Flegrei tv dopo il grande successo del libro a fumetti " L'Uomo Elastico" al Festival del Cinema di Venezia al Salotto delle Celebrità hanno rilasciato una bella intervista in esterna a Pozzuoli attraverso la quale hanno spiegato che il volume sta avendo uno straordinario successo in quanto è diventato uno strumento per portare alla ribalta una patologia rara, la Sindrome di Ehlers-Danlos e denunciare ogni forma di bullismo.

"Il bullismo è una brutta piaga sociale, il cinema e l'editoria sono un ottimo veicolo per educare al rispetto attraverso l'eleganza della cultura e dell'arte affermano gli autori della narrazione a fumetti, una storia di inclusione e riscatto che vuole educare alla diversità come unicità" dichiarano soddisfatti gli autori.