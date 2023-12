Ai premi assegnati dai critici di Boston, i BSFC Awards, Paul Giamatti per la sua apprezzata performance nella commedia agro-dolce The Holdovers - Lezioni di vita ha vinto il suo 3° premio di stagione dopo aver conquistato il National Board of Review e il Michigan Movie Critics Guild Award, attestandosi quindi come uno dei potenziali competitors per i prossimi Oscar.

A vincere il maggior numero è stato proprio The Holdovers che si è portato a casa altri 3 premi nelle categorie: miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attrice non protagonista, assegnato a Da'vine Joy Randolph che per questo ruolo sta ottenendo numerosi premi da parte della critica americana.