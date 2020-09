È durato tre settimane e si è concluso a Pisa presso il Centro Addestramento di Paracadutismo della Brigata "Folgore" il corso di abilitazione all'aviolancio con la tecnica dell'apertura automatica svolto in favore degli ufficiali del Corpo Ingegneri del 200° corso "Dovere" e degli Allievi Ufficiali del 201° corso "Esempio" dell'Accademia Militare di Modena.

Gli allievi per tre settimane hanno seguito attività addestrative con lezioni teorico-pratiche, con l'obiettivo di apprendere tutte le fasi del lancio con il paracadute a calotta semisferica.

Durante il corso gli allievi hanno appreso ad utilizzare i materiali, il comportamento da tenere a bordo del velivolo, la corretta tecnica di uscita dall'aereo, la discesa a paracadute aperto e in ultimo l'atterraggio, fasi che consentono ad ogni paracadutista militare di raggiungere il suolo in sicurezza, pronto per compiere la propria missione.

La Brigata Paracadutisti "Folgore", unità da combattimento dell'Esercito Italiano, è da sempre attenta alla formazione del personale e impiega le sue migliori risorse per fornire il massimo dell'esperienza e della competenza ai frequentatori.

L'aviolancio, è inserito all'interno di un'operazione militare, ed è un'attività complessa in cui la cooperazione e l'interoperabilità tra diverse unità consentono di condurre l'azione secondo quanto pianificato. (lasottilelinearossa.over-blog.it).