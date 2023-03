CASERTA - (Ernesto Genoni) - "UNA VOZ ANDALUZA: FEDERICO CANTA EL FLAMENCO" al Teatro Città di Pace di Caserta, domenica 23 Aprile prossimo, ore 18,30.

E' il nuovo spettacolo creato da Annalisa Brignola, nota coreografa e ballerina di flamenco, casertana. Si tratta di un dialogo tra un narratore, voce di Marco Mento, con Federico García Lorca, poeta spagnolo, personaggio rappresentato da Nicolas Zoric, che ha studiato danza presso Instituto Superior de Arte del Teatro Colon, originario di Buenos Aires oggi vive a Roma.

Le musiche dal vivo, a cura di Pasquale Ruocco e Rosarillo, accompagnano il "baile flamenco" di venti ballerini; due gli attori. Le tematiche rappresentate passano dalla non condivisione di Federico García Lorca alla politica della dittatura di Francisco Franco e la costruzione del valore culturale del flamenco.

Federico García Lorca è stato un poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, partecipò alle nuove tendenze artistiche - come il simbolismo, il futurismo e il surrealismo - nella letteratura spagnola in quella che fu definita la "Edad de Plata", periodo che va dal 1898, anno in cui la Spagna perde le ultime colonie: Cuba, Filippine e Portorico, al 1936, che corrisponde all'inizio della Guerra Civile spagnola in cui, Federico García Lorca, fu dalla parte delle forze repubblicane. Costo ingresso di 10 euro.





(Nella foto la locandina della serata)