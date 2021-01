Mario Serpa, ex concorrente di Uomini e donne sia come scelta di Claudio Sona sia come opinionista, ha lasciato la trasmissione dopo uno scontro molto duro, la scorsa estate, con la redazione del programma ed in particolare con Raffaella Mennoia.

Dopo questo era scomparso per un po' dai radar della televisione ma sempre e comunque con un grandissimo seguito di fans.

E a quanto pare stasera potrebbe tornare dentro la casa del Grande Fratello VIP, anche se non è dato sapere a che titolo: ossia come concorrente oppure per uno scontro con Tommaso Zorzi? I due, entrambi omosessuali, hanno avuto in passato qualche scontro.

Ovviamente staremo a vedere. Stasera verrà tutto svelato...