Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà" con un nuovo incontro avente come titolo “Il caso Giuseppe Zangara”.

Giuseppe Zangara, immigrato della fascia jonica reggina, nel 1933 fu autore di un tentativo di omicidio nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, dell’assassinio del Sindaco di Chicago Anton Joseph Cermak, ed artefice di alcuni feriti. Giuseppe Zangara venne tratto in arresto dagli agenti di polizia presenti al Bayfront Park di Miami. Il 20 marzo dello stesso anno venne giustiziato tramite l’uso della sedia elettrica nel penitenziario di Raiford.

Diverse le ipotesi a riguardo le vicende che si svolsero il 15 febbraio dello stesso anno a Miami, tra le quali vi è la pista anarchica, ma anche quella dell’organizzazione criminale di Chicago, conosciuta come Outfit alla quale il sindaco Cermak aveva manifestato una ferma e decisa opposizione.

Altra congettura da non sottovalutare, riguarda l’iniziativa criminale che secondo tale ipotesi non sarebbe accreditata a Giuseppe Zangara, ma che la stessa gli venne commissionata dal boss di Chicago Frank Nitti. Parteciperà in qualità di relatore Gianni Aiello (presidente del sodalizio organizzatore).

Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 24 agosto.