Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima.

È con questo messaggio che il WWF lancia la quinta edizione di Urban Nature in vista della manifestazione che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia in occasione della Festa della Natura in città, prevista per quest'anno domenica 10 ottobre.

Per avere città con più natura, più salubri e più sicure nell'epoca della pandemia da COVID e degli impatti (eventi estremi, ondate di calore, siccità) causati dal cambiamento climatico.

Quest'anno la Festa della Natura in Città del WWF arriva alla vigilia di un momento importante su scala globale, l'apertura (lunedì 11 ottobre) della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (5 giorni di confronto online cui seguirà, in aprile, l'incontro vero e proprio a Kunming in Cina), convocata per arrestare e invertire la curva della perdita di natura. Inoltre, si susseguono gli eventi legati al clima, dopo la COP Giovani e la Pre-COP di Milano, a novembre ci sarà la COP 26 di Glasgow.

Domenica 10 ottobre, in tutta Italia, saranno numerosissimi gli eventi e le iniziative per celebrare la Festa della Natura in città e scoprire la biodiversità custodita nelle aree urbane. Spettacoli artistici, visite guidate, eventi sportivi, messa a dimora di alberi, giochi e laboratori dedicati a famiglie e ragazzi.

I Carabinieri tutela biodiversità parteciperanno al WWF Urban Nature in tutta Italia con i 28 Reparti Biodiversità e a Roma nell'evento centrale organizzato presso l'Orto Botanico.



Quest'anno l'evento centrale di Urban Nature si terrà presso l'Orto Botanico di Roma dove sarà presente Alessandra Prampolini, Direttore Generale WWF Italia. Per tutta la giornata si susseguiranno visite guidate, laboratori e attività di intrattenimento per bambini e ragazzi, per scoprire la biodiversità urbana e come imparare a prendercene cura.

L'evento romano è in collaborazione con l'Accademia Mondiale della Poesia sul progetto “L'Albero della Cultura” che il 10 ottobre sarà all'Orto Botanico. Sono previsti due appuntamenti: al mattino la messa a dimora di un albero insieme ai Carabinieri per la Biodiversità e nel pomeriggio la cerimonia di premiazione che ha come premiati: Piero Angela e Umberto Piersanti. Condurrà la premiazione Max Laudadio e ci sarà come ospite speciale Raphael Gualazzi.



Sono già oltre 60 le realtà che stanno aderendo alla Festa della Natura in Città e 15 le associazioni nazionali che stanno facendo crescere l'iniziativa ideata e promossa inizialmente dal WWF. Lo scorso anno, nonostante il lockdown, nel rispetto delle regole, furono 82 i comuni in tutta Italia dove si svolsero complessivamente 125 eventi e incontri, grazie al contributo di 80 realtà civiche e di 11 associazioni nazionali.

Urban Nature 2021 ruoterà attorno ad alcuni filoni di intervento tematici: decementifichiamo le città, per ridurre le strutture e le infrastrutture in grigio e riempire di verde le nostre aree urbane; nutriamo la biodiversità, per dare spazio agli orti urbani e sociali, all'apicoltura urbana e all'agricoltura periurbana, trasformando le città in fonti di cibo sano e a km zero; rinverdiamo le nostre scuole, con la diffusione delle Aule Natura (sono 12 quelle che verranno consegnate in questo periodo nelle scuole) per una didattica multidisciplinare a contatto con la natura.



Tra i partner storici del WWF, co-promotori sin dall'inizio di Urban Nature, l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) e l'Arma dei Carabinieri, con il pieno coinvolgimento degli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità (UTCB). Urban Nature vede i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Salute e dell'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Al fianco di WWF per questo evento ci sarà Agos che con il progetto Parchi Agos Green & Smart, creato in collaborazione con Brand For The City, ha l'obiettivo di dare vita a un nuovo modello di parco urbano attraverso un processo di rigenerazione urbana e sociale delle aree verdi unico in Italia.



L'edizione #UrbanNature2021 si arricchisce di attività di citizen science, realizzate in collaborazione con il Cesab (Centro Ricerche in Scienze Ambientali e biotecnologie) e i 13 partner del Cluster Biodiversità Italia, che invitano i cittadini dall'1 al 10 ottobre a scattare foto della flora e fauna urbana con il proprio smartphone o fotocamera digitale e caricarle sull'app iNaturalist nel progetto per censire insieme la biodiversità urbana (vedi sotto la locandina).



Anche FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) partecipa a #UrbanNature2021 con l'iniziativa BIMBINBICI. In 11 città italiane l'evento sarà organizzato con il doppio scopo di promuovere l'uso del mezzo sostenibile per eccellenza tra i giovanissimi e di finalizzare la pedalata alla conoscenza e la riscoperta della biodiversità in ambito urbano, attraverso la messa a dimora di alberi e aiuole, visite guidate ai parchi, giochi didattici all'aperto.

Quest'anno ad Urban Nature aderiranno: AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche); APGI (Associazione Parchi e Giardini D'Italia) ; CESAB (Centro Ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie); Cittadinanzattiva; FAI – Federazione Apicoltori Italiani; UNAAPI -Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani; Federazione Nazionale Pro Natura; FEDERGEV; Giacche Verdi; Società Speleologica Italiana.