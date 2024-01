Serie A, Atalanta-Udinese 2-0: a segno Miranchuk e Scamacca

L' Atalanta non sbaglia e lancia un segnale forte e chiaro in zona Champions League. Nella 22.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 2-0 l'Udinese e scavalca momentaneamente la Fiorentina portandosi al quarto posto a quota 36 punti. Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea domina il gioco, De Ketelaere dispensa assist e Ingranchir (33') e Scamacca (46') concretizzano la manovra nerazzurra. Reti che segnano la gara e trasformano la ripresa quasi in una formalità. In controllo, nel secondo tempo l'Atalanta gestisce infatti il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti per la classifica.



Serie A, Cagliari-Torino 1-2: decidono Zapata e Ricci

A due giorni dall'emozionante addio a Gigi Riva, il Torino non fa sconti al Cagliari nella sera dell'omaggio del popolo rossoblù a "Rombo di Tuono" all'Unipol Domus. Nella 22.ma giornata di Serie A la squadra di Juric batte infatti 2-1 gli uomini di Ranieri e aggancia momentaneamente il Napoli a quota 31 punti a ridosso della zona valida per l'Europa. Nel primo tempo i sardi resistono per venti minuti, poi cadono sotto i colpi di Zapata (23') e Ricci (48') ed evitano un parziale peggiore grazie alle parate di Scuffet. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono grazie ai cambi, impegnano Milinkovic-Savic e accorciano le distanze con una prodezza di Viola (77'), ma non riescono a completare la rimonta nonostante il forcing nel finale. Nel recupero annullato un gol di Pellegri.



Serie A, Juventus-Empoli 1-1: a Vlahovic risponde Baldanzi, Allegri frena

La Juve sbatte contro l'Empoli e fallisce l'occasione di allungare in classifica sull'Inter. Allo Stadium finisce 1-1 e la gara è condizionata dall'espulsione di Milik al 18' per un fallo su Cerri. Bianconeri in vantaggio al 50' con Vlahovic dagli sviluppi di un corner ma gli ospiti pareggiano al 70' con un gran destro di Baldanzi. Allegri è primo in classifica, a +2 sull'Inter ma con due gare in più rispetto ai nerazzurri.



Il Bologna ferma il Milan: rocambolesco 2-2 e tanti episodi VAR

Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Bologna nel quarto anticipo della 22esima giornata di Serie A e frena la sua rincorsa a Juventus e Inter. I rossoneri vanno sotto al 29' puniti da Zirkzee, sbagliano un rigore con Giroud (parato da Skorupski), ma trovano il pari al 45' grazie a un'incursione di Loftus-Cheek. Nella ripresa la squadra di Pioli si conquista un secondo penalty, fallisce anche questo con Theo Hernandez (palo), ma all'83' trova il gol che ribalta l'incontro, ancora con il centrocampista inglese. In pieno recupero è di nuovo decisivo un tiro dal dischetto: Maignan intuisce, ma Orsolini non sbaglia e stoppa i rossoneri dopo quattro vittorie di fila.

De Laurentiis: “Osimhen andrà via, Mourinho non verrà”

“Zielinski all’Inter a giugno? Se vuole restare, siamo pronti ad abbracciarlo. Però, se il suo procuratore ha sentito l’odore o la puzza del denaro… Non so se andrà all’Inter, però a Marotta, scherzosamente, ho detto che non si sta comportando bene. E lui nega… Osimhen? Non sono rimasto stupito dalle sue parole. Sapevamo già che sarebbe andato via”