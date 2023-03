A Palazzo dell’Aquila arriva il nuovo Dirigente, che dovrà occuparsi del settore finanziario e dei tributi: si tratta di una figura strategica all’assetto burocratico per affrontare le criticità, che nel tempo hanno caratterizzato questo settore.

Nella giornata odierna ha preso ufficialmente servizio la dottoressa Tiziana Vinci, vincitrice del concorso bandito nei mesi scorsi, proveniente dal Comune di Alcamo, dove ha rivestito il ruolo di dirigente del settore finanziario.

La neo dirigente vanta un curriculum di tutto rispetto e ciò lascia ben sperare che col suo insediamento si possano risolvere i problemi in due settori, quello della Ragioneria e quello dei Tributi, ritenuti strategici nello svolgimento dell’attività comunale.

La dottoressa Vinci ha già incontrato il Sindaco Pippo Midili e la segretaria generale Andreina Mazzù per una prima pianificazione delle attività da portare avanti. Per il semaforo della via Orgaz la ditta incaricata ha proceduto al ripristino dell’impianto, sistemando anche quello dell’asse viario all’incrocio con piazza San Giovanni, dove a seguito di atti vandalici erano state danneggiate la pulsantiera per la prenotazione dei pedoni e alcune lanterne.

«Nessun ritardo, come qualcuno ha paventato; – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – ma solo normali tempi tecnici per le forniture dei materiali, nel caso di quello di Ponente, danneggiati da eventi atmosferici».