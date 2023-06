Venerdì 16 giugno 2023 al Molo Brescia arrivano loro... gli Eiffel 65. Anzi tornano. Perché al Molo suonano spesso, anche nell'estate 2022 è successo. Ovviamente con grande successo. Perché quello della band torinese è ancora oggi un successo planetario, con oltre 15 milioni di dischi venduti e successi internazionali. Parliamo di brani ancora attuali del calibro di "Blue", "Move Your Body", "Lucky in My" Life e "Too Much of Heaven". Sono anche mille altre le canzoni degli Eiffel entrate ormai nelle orecchie e nel cuore di milioni di persone. Il nome Eiffel 65 fu scelto casualmente da un software; i componenti della band, veri esperti di computer e campionamenti, fin dall'inizio scelsero la strada dell'autoproduzione e aprirono un attrezzatissimo studio (la Bliss Corporation) nella loro città. Dagli anni '90 ad oggi il loro successo è una costante nella musica da ballo nel mondo.

Al Molo Brescia il 17 giugno '23 c'è Andrea Damante, al mixer solo Damante. Basta cercare un attimo su Google, è una vera star del mixer e non solo. Si rischia di essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati ad Andrea Damante. Infatti è notissimo per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc). Ma Andrea Damante, al mixer solo Damante, non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce musica, brani dance di sicuro successo come "Follow My Pamp", ascoltata solo su Spotify oltre 10 milioni di volte. Ogni mese la sua musica proprio su Spotify viene ascoltata da quasi102.000 persone. Non male come numeri. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.

//

MOLO - Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.

L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



