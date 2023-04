Maria Ester Canepa

Pagine: 74

ISBN: 978-88-31257-13-8

Collana: Gli Emiri 1

In un momento di grande splendore per la Sicilia, sotto la guida di Ruggero II, nascono e si compongono storie, in un miscuglio tra realtà e leggenda, che rendono ancora più affascinante il mondo culturale, sociale e artistico dell’isola. L’interesse per questa terra ricca di storia e di mito non è esclusivamente manifestato da coloro che l’hanno abitata nei tempi più recenti, ma è anche l’interesse di uomini arabi che hanno dato avvio a nuovi orizzonti culturali. I viaggi nella regione divengono motivo per tessere un intricato, ma quanto mai interessante, mosaico di credenze popolari, fatti storici, realtà geografiche e sociali.

Il geografo arabo Al-Idrisi dà l’avvio alle opere di Giuseppe Pitrè e Italo Calvino. Quanto ci sia di vero e quanto invece sia inventato è difficile comprenderlo. Tutte le storie presentano, infatti, un fondo di verità storico e culturale, ma sicuramente sono rese più interessanti e magnifiche dall’incontro con la fantasia del popolo. Infatti, le credenze popolari si mischiano alla storia, come la leggenda della Monachella, divenendo superstizioni vere e proprie; o, ancora, la storia di Cola Pesce che diventa di interesse internazionale ed esce fuori dai confini della Sicilia tale è il suo fascino. Maria Ester Canepa, tramite un’analisi attenta e dettagliata, riportando fedelmente storia e racconti, mostra al lettore l’intreccio tra ciò che è vero e ciò che è leggenda, elemento fortemente radicato nella cultura popolare, tanto da sembrare reale.

MARIA ESTER CANEPA nasce a Genova nel 1996, dove vive tuttora. Da sempre appassionata di scrittura, musica, mitologia, lingue straniere e letteratura, dopo il diploma al liceo linguistico internazionale Grazia Deledda, si iscrive alla Facoltà di Lingue e Culture moderne conseguendo la laurea nel 2018 con una tesi in Filologia romanza dal titolo Tra leggende e realtà: la Sicilia secondo Idrisi e nel 2020 consegue la laurea magistrale interdipartimentale in Informazione ed Editoria con una tesi in Storia dell’opinione pubblica Global Empire. Mondi, persone ed immaginari dell’era dell’Antropocene. Attualmente, è iscritta al corso di laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato.