Il Milan supera, non senza fatica, lo Slavia Praga per 4-2 nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League, ma lo spettacolo, ancora una volta, arriva dai tifosi. In particolare quelli ospiti che, prima della partita, erano stati dipinti come 'pericolosi' e la gara 'ad alto rischio' di incidenti.

Nulla di più falso. I quasi cinquemila tifosi dello Slavia che hanno 'invaso' Milano lo hanno fatto nel segno della festa, dei colori e del tifo per la propria squadra. Tante le famiglie, i ragazzi e i bambini presenti nel gruppo dei 'fan' che, in particolare, come spesso capita, si sono radunati in Piazza del Duomo poche ore prima della partita. E, tantissime, le ragazze, per la maggior parte bionde, biondissime e molto, molto carine.

Poco dopo le cinque del pomeriggio il gruppo della tifoseria ceca è stato scortato dalla polizia verso lo stadio di San Siro. Bionde fanciulle comprese.

Molto peggio lo spettacolo offerto dal campo, in particolare dalla squadra rossonera.