Dopo il grande successo del primo appuntamento di Luglio, torna in Molise MArteLive, il concorso multidisciplinare che valorizza gli artisti emergenti di tutta Italia. Il 24 novembre al Blue Note di Ripalimosani in provincia di Campobasso si darà vita ancora una volta allo “spettacolo totale”, il format che da sempre caratterizza il festival nato a Roma nel 2001: artisti di qualsiasi disciplina che si esibiscono nella stessa location in contemporanea in una sinfonia imprevedibile di emozioni.

Decine di artisti in sette categorie diverse (musica, teatro, danza, cinema, fotografia, letteratura e moda) si sfideranno nella finale regionale del concorso. I migliori avranno l’occasione di partecipare alla finale nazionale a Roma all’interno della Biennale MArteLive prevista dal 3 al 8 dicembre 2019. In palio per loro oltre 150 premi tra cui un premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio del valore di €2000, l'inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), il premio NuovoIMAIE del valore di 15.000 euro per la realizzazione di un tour, un contratto di management con l’etichetta MArteLabel del valore di €20.000, l’inserimento nelle Scuderie MArteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival), e poi produzioni, visibilità, ingaggi e borse di studio.

Dopo il successo della Biennale MArteLive 2017, per la Biennale MArteLive 2019 sono attesi oltre 40.000 spettatori negli oltre 300 spettacoli sparsi su tutto il Lazio: concerti, mostre, performance, rappresentazioni teatrali e di danza, proiezioni, installazioni e reading. Un’occasione imperdibile per i giovani artisti molisani che il 24 novembre staccheranno il biglietto per far parte di questa colossale manifestazione.

L’appuntamento è dunque al Blue Note di Ripalimosani, la location perfetta per rivivere ancora una volta la magia di MArteLive. Come a luglio, ci si aspetta un grande riscontro di pubblico, grazie anche alla totale gratuità dell’evento.

Informazioni:

info@martelive.it - www.martelive.it - www.labiennale.eu