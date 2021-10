SpaceX e NASA hanno individuato in mercoledì 3 novembre la data ottimale per il lancio, dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, del Falcon 9 che porterà in orbita la navicella Dragon che avrà a bordo il terzo equipaggio da trasportare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La finestra di lancio si apre alle 1:10 ora locale (le 7:10 ora di Roma), con la possibilità, in caso di inconvenienti, di ripetere il lancio giovedì 4 novembre alle 00:47 EDT, alle 6:47 ora di Roma.

Dopo la separazione degli stadi, il primo stadio del Falcon 9 atterrerà sulla piattaforma di stanza nell'Oceano Atlantico.

A bordo della Dragon gli astronauti della NASA Raja Chari , Tom Marshburn , Kayla Barron e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Matthias Maurer.