Club Med, leader nel settore del turismo All-Inclusive, avvia la sua campagna di Recruiting per la prossima stagione Primavera/Estate 2024, offrendo un totale di 400 posizioni lavorative presso i suoi resort in Europa, di cui 150 in Italia. Dal 1950, la filosofia di Club Med è rimasta invariata: creare ogni giorno momenti indimenticabili per i suoi clienti, i G.M. (Gentils Membres – Gentili Clienti) di tutto il mondo attraverso lo Spirito Club Med.

Incarnare questo Spirito significa lavorare con professionalità e passione, prestando particolare attenzione ai dettagli che fanno la differenza. Ogni G.O & G.E (Gentils Organisateurs – Gentili Organizzatori, Gentils Employés – Gentili Dipendenti) crea una vera e propria arte della convivialità, che permette una connessione autentica tra team e clienti. In Club Med ognuno può esprimere la propria individualità, scoprire nuovi talenti e rivelare il proprio potenziale inaspettato.

Per rafforzare i suoi team, Club Med è alla ricerca di un totale di 400 G.E. & G.O. provenienti dall’Europa del Sud (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Svizzera).

La ricerca è rivolta a 400 profili, di cui 150 in Italia, da inserire nel settore dell'ospitalità e della ristorazione, con particolare attenzione ai seguenti settori:

Cucina: commis di cucina, lavapiatti, cuochi/e, pasticcieri/e, capi partita, sous-chef

Housekeeping: camerieri/e ai piani per servizio camere e aree comuni

Bar & ristorazione: camerieri/e di sala, bartender

Accoglienza: receptionist



Chi può entrare a far parte di Club Med?

Le posizioni sono aperte a tutti i profili, con il requisito principale di condividere i valori dell'azienda: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà. Club Med, inoltre, seleziona professionisti qualificati per ricoprire posizioni manageriali nel settore dell'ospitalità e della ristorazione.

"Attraverso ciascun profilo, diamo forma allo Spirito Club Med, una fusione unica di passione, ospitalità e avventura. In Club Med, lo sviluppo professionale si unisce al concetto di ospitalità, creando una cultura in cui ogni talento contribuisce a creare un'esperienza eccezionale per i nostri clienti. Entrare a far parte dei nostri team significa incarnare lo Spirito Club Med, condividere la passione per l'eccellenza del servizio e l'innovazione, e costruire insieme ricordi indimenticabili per inostri clienti in tutto il mondo." Thierry Ricard, Direttore HR - Resort EAF Club Med



Spirito Club Med: un'avventura umana unica

Incarnare lo Spirito Club Med significa:

Svolgere il proprio lavoro con professionalità e passione, ma anche con attenzione ai dettagli che fanno la differenza e creano momenti indimenticabili per ogni cliente.

La capacità di creare un'autentica arte della convivialità, fatta di molteplici nazionalità, culture e personalità, e la capacità di accogliere i clienti facendoli sentire a casa.

Poter esprimere la propria individualità all'interno di un team, scoprire nuovi talenti e rivelare il proprio potenziale inaspettato.

Questa esperienza permette di sviluppare nuove competenze come le capacità interpersonali, la comunicazione, le lingue, lo sport, l’adattabilità, la creatività, il talento artistico (spettacoli, Crazy Signs, ecc.), lo spirito di squadra, lo sviluppo del proprio network e molto altro ancora.

Per scoprire tutte le offerte e saperne di più sulle figure professionali ricercate visitare il sito www.clubmedjobs.com

(le offerte di lavoro sono aggiornate periodicamente online)

Per entrare a far parte della Community Club Med Jobs: Facebook, Instagram, Tik Tok e YouTube.

Per maggiori informazioni sulla campagna di recruiting:

Mattia Cottarelli – [email protected] – 0257378480