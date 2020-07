E ora veniamo un attimo a parlarvi di Stefano de Martino e Belen Rodriguez in quanto è palese che le notizie di gossip su di loro non mancano.

La coppia è nolente al centro dell'attenzione, da quanto i due si sono lasciati e si è ipotizzato a causa di un tradimento di lui. Voci di tradimento che ovviamente hanno ripreso fortemente corpo da quando il sito di Dagospia diretto da Roberto d'Agostino, ha detto che fra Stefano e Alessia Marcuzz....

Notizia che ha fatto ovviamente arrabbiare Stefano de Martino, che era palesamente contrariato e che ha chiesto il rispetto per il figlio Santiago. Ma il sito non solo ha confermato ma rincarato la dose.

E anche in puntata a Made in Sud come svelato dal Gossip della TV che ha parlato di Stefano de Martino, quando si è toccato l'argomento , il conduttore fra il serio e il faceto si è mostrato abbastanza suscettibile..

