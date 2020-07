È negli store da pochi giorni "Uova di drago e vecchi stregoni", l'ultimo romanzo fantasy del Pratchett italiano, un'avventura in bilico tra l'epico e il grottesco, dove non mancheranno lotta, sesso, amicizia, sacrificio, destino… E draghi, naturalmente.

Siamo di fronte a una feroce battaglia, e un misterioso personaggio è intento a tenere la conta degli uomini sul campo: 12577 sono su di un fronte e 146 nell'altra fazione. Finale già scritto, quindi, non fosse per il drago nelle fila del piccolo manipolo, e del suo cavaliere, il malefico stregone Malachia l'Ombroso.

Da qui inizia il nuovo romanzo di Michel Franzoso, autore che con le sue Mirabili storie accadute in Eudopia ha portato, nel panorama della letteratura fantasy italiana, quel tocco di grottesco e di humor nero tipici di autori celebrati come Terry Pratchett e Neil Gaiman.

La storia è incentrata proprio su Malachia l'Ombroso, macchiettistica figura che si rifà al prototipo di mago malvagio che spesso popola i mondi fantasy: un personaggio ricorrente nelle storie di Franzoso (così come altri all'interno del romanzo) la cui insaziabile brama di potere percorrerà, in questa avventura, strade alternative. Così come alternativi saranno gli eroi che, loro malgrado, si frapporranno tra lui e il successo.

Ed è proprio l'eroismo il vero protagonista del libro, quello stesso eroismo che tradizionalmente troviamo in personaggi magari controversi, ma comunque straordinari, e che qui è invece proiettato su figure quasi inconsapevoli.

Il ribaltamento dei canoni è un altro dei punti fermi nelle storie che Franzoso ha raccolto su www.eudopia.it, il sito dove l'autore porta avanti il suo esperimento di narrazione multi-canale e interattiva, che mira a percorrere le strade del racconto, del fumetto, del gaming, proponendo tanti piani di lettura distinti, a cui oggi si è andato ad aggiungere "Uova di drago e vecchi stregoni".

A chi consigliare il romanzo? Come già detto, sicuramente agli amanti degli universi surreali di Terry Pratchett, poiché l'autore del mondo di Eudopia si ispira, e non lo nasconde, alla poetica dello scrittore britannico; ma il libro piacerà a tutti gli amanti del fantasy, e potrebbe anche essere un'ottima occasione per chi non ha mai frequentato il genere di farne la conoscenza.



Titolo: Uova di drago e vecchi stregoni

Autore: Michel Franzoso

Genere: Fantasy umoristico

Pagine: 324

Anno pubblicazione: 2020

ISBN: 9798653679872

ASIN: B08BDSNZDY

