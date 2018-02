Eles Italia: poetici paesaggi sardi ispirano la collezione SS 2018

Quando pensiamo alla Sardegna ci vengono in mente luoghi paradisiaci, natura selvaggia, panorami mozzafiato come quello del parco naturale dell’Asinara: un piccolo mondo nel quale pare che il tempo si sia fermato, sentieri aspri e assolati, alti promontori alternati a spiagge di sabbia impalpabile, piccole cale che nascondono una ricchissima flora. Il fascino misterioso di un luogo dove il forte senso della tradizione continua a vivere nei secoli e si rigenera spontaneamente pur all'interno di un sistema moderno proiettato verso il futuro.

Le fashion designers del brand Eles Italia, Silvia e Stefania Loriga, attraverso la loro nuova collezione “Sardinian landscape” ci accompagnano in un viaggio virtuale alla scoperta dell’Asinara, unico luogo nel quale vivono gli asini bianchi, che sorprende per la varietà, la ricchezza e la bellezza della natura, dei fiori come il ginepro che colora il paesaggio con sorprendenti tonalità di verde, giallo, rosso o come il cisto marino con i suoi piccoli fiori bianchi dall’inebriante profumo. Eles Italia rielabora in maniera del tutto personale ed inedita questo meraviglioso panorama creando una collezione ready-to-buy per la Primavera Estate 2018, disponibile sul sito ufficiale www.elesitalia.com. Un ensemble di abiti che fondono passato e presente, la seduzione della moda intesa come un sofisticato gioco di stile per rappresentare una natura di impareggiabile splendore.

La collezione “Sardinian landscape” è ricca di dettagli, preziosismi sartoriali, nuove stampe, frange e innovativi ricami 3D in cristalli, gemme, Swarovski, che rendono ogni capo e accessorio una vera e propria opera d’arte. Tessuti pregiati sui quali brillano decori unici per una contemporanea nobil donna che esce dal Castellazzo dell’Asinara con la regale classe che questa incantevole dimora impone. Abiti couture su quali sbocciano macro fiori dalle tonalità sgargianti come sui tipici scialli sardi, o sui quali appaiono i contorni stilizzati della Sardegna come sulla tela di un pittore. I mini dresses e le jumpsuit sono rigorosamente stretti in vita dalle nuove Eles Belts le cui lavorazioni artigianali evocano i golosi decori floreali dei dolci sardi, gli abiti da sera sono finemente ricamati ed accarezzano la silhouette con grazia e delicatezza.

Una collezione versatile, preziosa e raffinata che è, al tempo stesso, la testimonianza della cultura sarda, un omaggio ad un’isola meravigliosa ed alla sua maestosa ed incontaminata natura.

Credits: Ph. Sara Montalbano – Model Enrica Cabriolu – Hair & Make up Tamara Hypnotic Parrucchieri – Location Asinara National Park - Press Office LA REVE PR & ADV, e-mail: infolareve@libero.it