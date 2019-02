Alberto Cerqua, ecco il patron di Miss Europe Continental, una delle kermesse più importanti d'Europa

Alberto Cerqua nato a Napoli nel 1990, inizia fin da piccolo ad approcciarsi con il mondo lavorativo. Già a 16 anni prestava la sua immagine nel mondo dell’Alta Moda sfilando sulle passerelle più in voga, prima romane e poi milanesi e diventando, al contempo, testimonial di brand internazionali. Nel frattempo, con l’intento di dar vita quanto prima alla sua carriera imprenditoriale, inizia a muovere i suoi passi con società ed agenzie pertinenti l’ambito della Moda e dello spettacolo. E nel 2008 a soli 18 anni Alberto Cerqua dà vita ad una società di organizzazione di eventi denominata (Cinemaemoda Italia) in grado di catalizzare l’attenzione con eventi, kermesse, spot televisivi e cinematografici, defilé di moda e set fotografici volti allo show business della Moda e del Cinema. Dopo la realizzazione del suo primo ambizioso progetto, Alberto decide di rischiare ancora e di volare alto, e nel 2013 nasce "Miss Europe Continental" che è diventato uno dei concorsi più importanti su scala mondiale.



Alberto qual è il bilancio della sesta edizione?

La sesta edizione di Miss Europe Continental ha superato ogni aspettativa, abbiamo riscontrato un enorme successo in Italia e nel mondo Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e posso affermare che la grande e operosa macchina organizzativa delle olimpiadi della bellezza sta già lavorando per rendere ancora più prezioso e atteso il prossimo appuntamento con Miss Europe Continental 2019 Le sfide sono ciò che rende la vita interessante e il superamento di esse e ciò che rende la vita significativa e anno dopo anno vedo consolidare sempre di più il mio progetto che ho ideato 7 anni fa.



Quali sono gli obiettivi per quest’anno?

Già da Gennaio abbiamo ampliato il nostro Staff per garantire ancora di più la massima efficacia operativa L’obbiettivo principale di quest’anno è di migliorare sicuramente, ma anche di espanderci oltre i confini europei date le notevoli richieste da parte del mondo di entrare a far parte di questo progetto Abbiamo dato inizio ad una sezione speciale Miss Europe Continental In the World per espandere il nostro brand a livello internazionale.



Perché oggi Miss Europe Continental è il concorso straniero più importante e famoso?

Il Team è la chiave del successo! Ci circondiamo di professionisti per la produzione dello show e nell’ufficio commerciale di Miss Europe Continental in cui ha inizio lo sviluppo dell’intero progetto prima di metterlo in campo Impieghiamo la gran parte del nostro tempo sulla ricerca dell’innovazione e cerchiamo di offrire ai nostri clienti ciò di cui hanno bisogno per il raggiungimento dei loro obbiettivi.



Chi vuoi ringraziare per questo crescente successo?

Ringrazio tutto il mio staff che mi ha sempre seguito e sostenuto ma soprattutto ringrazio le tantissime ragazze che da tutto il mondo aspirano a conquistare il titolo di Miss Europe Continental. Inoltre ringrazio tutte le agenzie che si sono fidelizzate con noi in questi anni e che hanno scelto di sostenerci per diffondere insieme a noi in tutto il mondo la bellezza, la storia, la cultura e soprattutto il talento e che insieme a noi tutelano le donne e le rendono una parte di fondamentale importanza per l’umanità.



Due parole su Araceli del Cont la Miss eletta lo scorso Novembre?

Sono molto soddisfatto dell’elezione di Araceli Con lei stiamo lavorando su tanti progetti; spero che sappia indossare al meglio la nostra corona, rappresentando non solo la bellezza europea nel mondo, ma anche diffondendo una missione molto importante, ovvero far capire a tutte le donne che qualsiasi impresa può essere raggiunta e ogni traguardo conquistato! Secondo il mio punto di vista, la vittoria non è solo di Araceli del Cont , ma appartiene a tutte le Miss che hanno partecipato al nostro beauty contest perché ognuna di loro ha seguito un vero percorso educativo, formativo e indimenticabile... Miss Europe Continental non è solo un concorso di bellezza è formazione, conoscenza,amicizia,sacrificio,determinazione e passione! Uno dei momenti più difficili, risulta essere per me, il momento dell’incoronazione perché mi rendo conto che ogni ragazza che vive quel momento sul palco della finalissima ci mette il cuore e doverne scegliere solamente una è un grande motivo di dispiacere.

Dove sogni di avere la prossima finalissima?

La prossima finale di Miss Europe Continental si terrà a Napoli, città che ormai è diventata per me la patria della moda e dello spettacolo. Stiamo cercando di far sì che Napoli diventi il punto di riferimento per la moda e per lo spettacolo e sono già tre anni che è diventata la casa perfetta per Miss Europe Continental.