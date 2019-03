MotoGP, 4 team fanno ricorso contro la Ducati, ma la vittoria di Dovizioso è confermata... per ora

In Qatar, nel post gara della MotoGP, quattro team - Aprilia Racing Team Gresini, Red Bull KTM Factory Racing, Repsol Honda Team e Team Suzuki Ecstar - hanno presentato ricorso contro l'esito della gara definendo non regolamentare una componente aerodinamica montata sul forcellone posteriore delle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati Team) e su quella di Jack Miller (Alma Pramac Da corsa).

Il componente montato sulle Ducati ufficiali in Qatar dovrebbe essere utilizzato solo in caso di pioggia, ma ieri a Losail non pioveva.

In ogni caso, dopo aver consultato linee guida e regolamenti, la giuria dei commissari MotoGP della FIM ha respinto il ricorso. Pertanto, la vittoria di Dovizioso al momento è confermata.

Ma la vicenda non finisce qui. I team hanno presentato ricorso in relazione alla decisione e la questione sarà rimandata alla Corte d'Appello della MotoGP che farà una nuova inchiesta, per poi esprimere la sentenza definitiva.





FIM MotoGP Stewards 📋



Concerning specifics parts of the Ducati, protests made by multiple Factory teams were rejected by the FIM MotoGP Stewards Panel.



The result of the #QatarGP still stands. An appeals process is ongoing.